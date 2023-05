Am 28. Juni

500 Anmeldungen für den Alpenland Firmenlauf in Geretsried liegen schon vor. Auf einer Pressekonferenz erklärte Organisator Rudi Utzinger, was heuer geboten wird.

Geretsried – „Von mir aus könnten wir morgen loslaufen“, sagt Rudi Utzinger voller Euphorie. Seit 2018 ist er Organisator des Alpenland-Firmenlaufs in Geretsried, der heuer am 28. Juni an den Start geht. Sein Helferteam stehe bereit, es gebe genügend Sponsoren und – ohne dass er bisher viel Werbung gemacht habe – lägen ihm bereits 500 Anmeldungen vor. So viele wie noch nie zu einem so frühen Zeitpunkt. Die Obergrenze für das Lauf-Event liegt bei 2500 Teilnehmern.

Vorfreude auf „Mega-Event“: Firmenlauf Geretsried wird von Anmeldungen überrant

In einer Pressekonferenz im Rathaus mit allen Beteiligten nannte Sportartikelhändler Utzinger am Donnerstag einige Neuerungen. Bereits um 17 Uhr, also zwei Stunden vor dem Startschuss um 19 Uhr, werde Uli Florl von Radio Arabella München auf der Bühne für Stimmung sorgen. Den Lauf werde dann das bewährte Team Peter Maisenbacher/Roland Balzer moderieren, bevor am Abend wieder Radio Arabella übernehme. „Wir erhoffen uns dadurch eine noch größere Reichweite“, erklärte Utzinger. Ebenfalls wieder mit dabei: die Live-Band „Cagey Strings“. Statt wie bisher zwei Trommlergruppen werden heuer drei den Athleten auf der Strecke einheizen. Und zusätzlich zu Brathendln, Schweinekoteletts und Würsteln werden diesmal Pizza, Pasta und Crepes angeboten, damit auch die Vegetarier auf ihre Kosten kommen.

Firmenlauf am 28. Juni in Geretsried: Anmeldung, Parkplätze, Startgebühr

Erstmals stehen mit der Fertigstellung der Tiefgarage an der Egerlandstraße ganze 180 Parkplätze direkt im Zentrum zur Verfügung. Hinzu kommen Parkplätze auf der Böhmwiese und am Hallenbad, wo die Teilnehmer kostenlos duschen und sich umziehen können. Eine Neuerung, die Utzinger bedauert, ist, dass er 25 Euro Startgebühr statt wie bisher 23 Euro erheben muss. Schüler zahlen nach wie vor zehn Euro.

Ansonsten hält man bei der beliebtesten Firmenveranstaltung im Oberland an Bewährtem fest. Die 4,9 Kilometer lange Strecke wird wie im vergangenen Jahr vom Karl-Lederer-Platz über die Graslitzer Straße und Elbestraße durch das Vogelstraßen-Viertel zurück über die Elbestraße, den Radweg entlang der B11 und den Karlsbader Weg zum Start- und Zielpunkt am Karl-Lederer-Platz führen. Eigentlich wollten die Veranstalter die neu gestaltete Egerlandstraße heuer einbeziehen. Weil dort noch Baustelle herrscht, muss dieser Plan jedoch auf nächstes Jahr verschoben werden. Für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Läufer sorgen eine Trinkwasserstation mit „bestem Geretsrieder Leitungswasser“ – ausgeschenkt von den Stadtwerken – etliche Streckenposten, rund 30 Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes, ein BMW mit Zeitanzeige an der Spitze, ein Arzt im Besenwagen am Ende des Feldes sowie Polizei und Feuerwehr.

Für Sportler, Hobbyläufer und Event-Besucher: Alpenland Firmenlauf in Geretsried

Um sowohl stärkeren als auch schwächeren Sportlern gerecht zu werden, erfolgt der Start in „Korridoren“. Das heißt, die Cracks starten zuerst, es folgen die langsameren Läufer und zum Schluss marschieren die Nordic-Walker. Bei der Gelegenheit betonte Utzinger, dass wie in den Vorjahren keine internationalen Profis „eingekauft“ würden: „Die Schnellsten kommen hier aus der Region.“ Es gibt Medaillen (für alle Teilnehmer) sowie Pokale für die fittesten, die kreativsten und kompaktesten Teams sowie für die flottesten Chefs.

„Mega-Event“: Bürgermeister Müller freut sich auf den Firmenlauf

Er freue sich auf das „Mega-Event“, bei dem der olympische Geist zähle und dessen After-Run-Party ein wesentliches Element sei, sagte Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller. Dass der Firmenlauf bereits seit so vielen Jahren existiere, zeuge von seiner außerordentlichen Beliebtheit. Die Anwohner bittet der Rathauschef schon im Vorfeld um Verständnis. Er empfiehlt: „Seien sie einfach dabei, feiern sie mit.“

Dass das Ereignis ohne die Sponsoren – die Firma Krämmel, die Sparkasse, das Wirtschaftsforum Oberland und die Stadt, um nur einige zu nennen – nicht möglich wäre, betonte ein euphorischer Rudi Utzinger. TANJA LÜHR

