Vorschlag aus Geretsried: Kulturherbst-Festival mit Wolfratshausen?

Von: Susanne Weiß

Kultur unterm Sternenhimmel: 1200 Zuschauer fasst das Zelt, das auf dem Festplatz aufgebaut wird. Coronabedingt sind derzeit aber nur 300 Personen zugelassen. © hl/Archiv

Referent Hans Ketelhut hat im Stadtrat seinen jährlichen Bericht vorgelegt - und bedauert, dass der Kulturherbst „leider Corona zum Opfer gefallen“ ist.

Geretsried – Einen Kulturherbst wird es in diesem Jahr in der größten Stadt im Landkreis nicht geben. Wie berichtet hat die Stadt niemanden gefunden, der den alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltungsreigen organisiert. Stattdessen will das Rathaus ein sogenanntes Geretsried-Festival auf die Beine stellen, das das vorhandene vielfältige Angebot in einen Rahmen fasst.

Hans Ketelhut, Kulturreferent im Stadtrat, brachte bei seinem jährlichen Bericht, den er in jüngster Sitzung vorlegte, eine neue Idee ins Spiel. „Ich denke, ein Weg wäre, mit Wolfratshausen zu sprechen, etwas in zweijährigem Rhythmus zu machen“, so der CSU-Stadtrat. Ohnehin würden Geretsrieder Bürger Kulturangebote in Wolfratshausen besuchen und umgekehrt. „Wir wachsen zusammen.“

Neuauflage des Liedermacher-Festivals

Der Kulturherbst sei „leider Corona zum Opfer gefallen. Aus Kostengründen werden wir das so nicht mehr hinbekommen“, bedauerte Ketelhut. Mit Wolfratshausen gemeinsam wäre es „vielleicht zu stemmen“. Dabei wären es die Künstler aus Geretsried wert, einbezogen zu werden. „Wir haben Künstler von internationalem Rang. Warum präsentieren wir sie nicht?“ Darüber hinaus schlug er vor, das Heinz-Schneider-Eisstadion auf seine Akustik zu überprüfen. Und Ketelhut wünschte sich eine Neuauflage des Liedermacher-Festivals, das in den vergangenen Jahren aufgrund des Infektionsschutzes ebenfalls nicht stattfinden konnte. „Es hat Geretsried in seiner Einzigartigkeit herausgestellt.“

Hans Ketelhut ist Kulturreferent des Stadtrats. © privat

Ketelhut zeigte einen Rückblick des Fachbereichs Kultur und Archiv, der die Veranstaltungen 2022 Revue passieren ließ. Dabei lobte der Referent Cicos Jazz Orchester. „Wir als CSU setzen uns dafür ein, dass es den Kunstpreis bekommt.“ Auch die Veranstaltungsreihe „Jazz dahoam“ hob Ketelhut hervor. „Sie wird gut besucht und hat den Anspruch, hochwertig zu sein.“ Ebenso weitergeführt werden solle das Straßenkunstfestival. Das und auch der Junimarkt hätten gezeigt, dass „der Karl-Lederer-Platz für alles Mögliche zur Verfügung steht“. Das Stadtteilfest am Neuen Platz habe sich ebenfalls „super gemausert“.

Stadtbücherei ist zum Aushängeschild geworden

Dass die Stadt den Erhalt der Nikolauskapelle fördere, verteidigte Ketelhut. Es gehe keinesfalls darum, einen „katholischen Wert zu finanzieren“, sondern „es ist ein wichtiges Denkmal für Geretsried“. Mit Blick auf die Kunstmeile, die vom Museum über den Karl-Lederer-Platz bis zur Petruskirche reichen soll, zollte er Rathauschef Michael Müller Respekt. „Ich bin sehr dankbar, dass wir einen Bürgermeister haben, der sich für Kunst interessiert.“ Er wolle alle Geretsriederinnen und Geretsrieder einladen, mitzuteilen, wenn sie einen Tipp haben, wo Kunst gut ausschauen würde. Der Stadtbücherei sprach Ketelhut ebenfalls ein Lob aus. „Sie ist zum Aushängeschild geworden. Es ist sensationell und gigantisch, was das Team in den vergangenen Jahren geleistet hat.“ Gleiches gilt für die Musikschule: „Das Geld der Stadt ist dort gut investiert.“

sw

