Während Kanzlerbesuch: Bombenfund in Gelting - Spezialisten sprengen Munition

Von: Peter Borchers

Teilen

Vorlage Polizeimeldung Online © Carsten Rehder/dpa; Jannis Gogolin (Kollage)

Bei Gartenarbeiten stieß ein Geltinger am Donnerstag auf eine Brandbombe. Spezialisten sprengten die Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in einer Kiesgrube bei Königsdorf.

Ein Geltinger fand am frühen Donnerstagnachmittag bei Gartenarbeiten eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg und verständigte die Polizeiinspektion Geretsried. Ein für einen anderen Einsatz in der Nähe anwesendes Team der technischen Sondergruppe des LKA kam zur Begutachtung der Kriegsmunition und empfahl deren Abtransport mit anschließender Sprengung.

Bei Gartenarbeiten: Mann findet Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg

Um eine Gefährdung der Anwohner und der an einer Veranstaltung in Gelting teilnehmenden Politprominenz auszuschließen, wurde entsprechend der Expertenempfehlung gehandelt: Spezialisten sprengten die Stabbrandbombe in einer nahe gelegenen Kiesgrube bei Königsdorf. peb

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.