Waghalsiges Klettermanöver unter Drogen? Mann klettert auf Hausdach

Von: Peter Borchers

Die Vermutung für das unbedachte Klettermanöver: Rauschmittel © Symbolfoto: dpa

Nur mit einer Feuerwehr-Leiter war die Rettung des Kletterers möglich. Die Polizei geht von massivem Drogenkonsum des 58-Jährigen aus.

Geretsried – Gegen 15 Uhr ging am Donnerstag ein Notruf bei der Polizei ein. Die Beamten erfuhren, dass auf dem Dach eines Hauses am Kochelseeweg ein Mann steht. Der 58-Jährige war aus dem Wohnungsfenster nach oben geklettert. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite ihn per Leiter aus seiner misslichen Lage.

Die Polizei geht davon aus, dass massiver Drogenkonsum Grund seiner waghalsigen Kletterei war. Das stellte sich bei einem Test heraus. Der Mann war zu Besuch bei einem Freund, in dessen Wohnung sich bei der folgenden Durchsuchung Betäubungsmittel fanden. Die Polizei stellte sie sicher. Den 58-Jährigen erwartet eine Anzeige.

