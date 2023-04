Geretsried beauftragt neuen Bestatter

Von: Susanne Weiß

Im Schatten der Bäume werden die Verstorbenen auf dem Geretsrieder Waldfriedhof bestattet. © Sabine Hermsdorf-hiss

Der Stadtrat in Geretsried beschließt eine neue Friedhofsgebührensatzung. Da ein neuer Bestatter beauftragt wurde, werden manche Leistungen ab Mai günstiger.

Geretsried – Die „horrende Preissteigerung“ (Patrick Kohlert, Geretsrieder Liste) bei den Grab- und Bestattungsgebühren hatte vor zwei Jahren im Stadtrat für eine emotionale Diskussion gesorgt. Nun beschloss das Gremium turnusgemäß wieder eine neue Friedhofsgebührensatzung für Geretsried. Diesmal ging das aber ohne viel Aufhebens über die Bühne.

Waldfriedhof: Geretsried beauftragt neuen Bestatter

Der Haupt- und Finanzausschuss habe in nicht öffentlicher Sitzung die hoheitlichen Bestattungsdienstleistungen und Grabmacherarbeiten neu vergeben, berichtete Renate Kunz, die den Fachbereich Bürger im Rathaus leitet. In einer Ausschreibung hatte sich das Geretsrieder Bestattungsunternehmen Klein durchgesetzt. Es wird die Leistungen für die Kommune ab Mai für die nächsten zwei Jahre übernehmen. Aufgrund des neuen Vertrags erließ der Stadtrat einstimmig eine überarbeitete Friedhofsgebührensatzung. Sie tritt zum 1. Mai 2023 in Kraft.

Bestattungsgebühren am Geretsrieder Waldfriedhof ab Mai teils günstiger

An den Grabgebühren für die zwölfjährige Nutzung ändert sich ab dem Stichtag nichts. Ein Einzelgrab auf dem Waldfriedhof kostet weiterhin 776 Euro, ein Urnengrab in der Erde 349 Euro und zweistellig in der Wand 496 Euro. Die Bestattungsgebühren werden überwiegend etwas günstiger. Für den Leichenhausdienst fallen beispielsweise 119 statt 210 Euro an. Das Öffnen und Schließen eines Urnenerdgrabs kostet ab Mai 215 Euro (vorher 304,50 Euro) und in der Wand 60 Euro (vorher 208,25 Euro). Teurer wird der Samstagszuschlag für Grabmacherarbeiten (300 statt 200 Euro) und das Öffnen und Schließen eines Sternenkindergrabs beziehungsweise Kindererdgrabs, vorher null Euro, kostet künftig 60 beziehungsweise 150 Euro. sw

