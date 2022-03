Waldorfschule Isartal: Kita-Erweiterung liegt auf Eis

Von: Susanne Weiss

Teilen

Erweiterungspläne: Die Freie Waldorfschule Isartal in Geretsried wächst. © Archiv

Die Freie Waldorfschule Isartal in Geretsried möchte sich vergrößern. Die Kita-Erweiterung ist nun allerdings ins Stocken geraten.

Geretsried – An sich ist es eine gute Nachricht: Die Freie Waldorfschule Isartal profitiert von einem Sonderinvestitionsprogramm der bayerischen Staatsregierung für den Ausbau von Betreuungsplätzen. 252 000 Euro Förderung sollen dafür in die Kommune fließen (wir berichteten). Mangels Handwerkern liegt das Neubauprojekt allerdings auf Eis.

Kita sollte eigentlich jetzt eröffnen

„Eigentlich würden wir jetzt starten“, berichtet Michaela Karg, kaufmännische Leiterin der Waldorfschule, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Genehmigungen liegen vor. Geplant ist ein Kindergarten auf der freien Fläche hinter dem Schulgebäude zwischen Malven- und Primelweg. Derzeit gibt es im Schulgebäude eine Kindergartengruppe für 25 Kinder. Belegt seien derzeit jedoch nur 20 Plätze. „Wir suchen für unser harmonisches Team eine Erzieherin oder einen Erzieher zur Teilzeit“, so Karg. Im Neubau wäre Platz für zwei Kindergartengruppen, im bestehenden Kindergarten soll dann eine Krippengruppe für zwölf Mädchen und Buben entstehen.

Bei zwei Ausschreibungen keine Zimmerei gefunden

Wann die Waldorfschule das Projekt umsetzen kann, ist derzeit nicht klar. „Wir hängen in der Luft“, sagt Karg. Zweimal habe man eine Ausschreibung durchgeführt. „Es kamen nur wenige Angebote, und die waren überaus teuer“, so die kaufmännische Leiterin. Es sei schwierig, eine Zimmerei zu finden. „Ich vermute, dass der Auftrag zu klein ist.“ Der Neubau solle nur zur Hälfte aus Holz bestehen. „Wir waren positiv gestimmt, aber durch Corona hat sich alles verschoben“, bedauert Karg.

Deswegen will die Waldorfschule nun erst einmal den eigentlich zweiten Teil ihrer Erweiterungspläne vorantreiben. Zwischen dem neuen Kindergarten und dem Schulhaus soll eine eineinhalbfache Turnhalle mit drei Werkräumen sowie einem Gartenbauraum entstehen. Aktuell werden die Schülerinnen und Schüler in angemietete Hallen gefahren. „Da bleibt viel Zeit auf der Straße“, erklärt Karg. Auch dieser Neubau ist genehmigt. „Wir stehen kurz vor der Ausschreibung.“ Karg kann sich vorstellen, dass diese besser läuft. Wenn dem so ist, wäre der Baubeginn für August/ September geplant. Fertig dastehen soll die Halle im Februar 2024. sw

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.