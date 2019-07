Betrunkener fährt zwei Autos an und flüchtet

Ein Geretsrieder (53) war Samstagnacht in Schlangenlinien unterwegs und fuhr zwei Autos an. Einen Alkotest verweigerte er - aus gutem Grund.

Geretsried - Der 53-Jährige stieg gegen 22 Uhr in Waldram in seinen Kastenwagen und wollte nachhause fahren. Das gelang ihm mehr schlecht als recht: Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung fuhr er in Schlangenlinien durch den Wolfratshauser Ortsteil und krachte gegen einen roten Golf, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Geretsrieder setzte seine Fahrt auf der B11 fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zuhause in Geretsried angekommen, beschädigte er beim Einparken ein weiteres Fahrzeug und ging ins Haus, ebenfalls ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei, die zuvor von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer informiert worden war, holte den Mann aus dem Bett. Er musste laut Pressebericht zur Blutentnahme, denn einen Atemalkoholtest hatte er verweigert. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Mann ermittelt.

Am geparkten Pkw in Geretsried entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Da von dem abgestellten roten Golf in Waldram keine Daten bekannt sind, wird der Halter gebeten, sich bei der Polizei in Geretsried unter Telefon 08171/93510 zu melden.

nej

