Waldsommer in Geretsried: Festwirt verrät Preis für die Mass Bier

Von: Peter Herrmann

Teilen

Fuhren mit dem Alpenland-Traktor zur Waldsommerpräsentation: (v. li.) Stephanie Dickel und Melanie Großmann von der Stadtverwaltung, Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller mit Hund Luigi, Kulturreferent Hans Ketelhut, Peter Finsterwalder vom Herzoglichen Brauhaus Tegernsee sowie das Festwirtepaar Christian und Claudia Fahrenschon. © Hermsdorf-Hiss

In Geretsried wird wieder der Waldsommer gefeiert. Gestiegene Rohstoffpreise haben Auswirkungen auf die Mass Bier und das halbe Hendl.

Geretsried – Trotz der coronabedingten Einschränkungen und einiger Meinungsverschiedenheiten mit der Stadtverwaltung bauten Christian und Claudia Fahrenschon in den vergangenen beiden Jahren am Festplatz an der Jahnstraße ein Zelt sowie einige Fahrgeschäfte und Gastronomie-Buden auf. Nach klärenden Gesprächen und den weitgehenden Lockerungen der Pandemiebestimmungen ist nun wieder etwas mehr möglich. Bei einem Weißwurstfrühstück am Freitag vor den Ratsstuben zeigten sich Bürgermeister Michael Müller und die Veranstalter erleichtert.

Waldsommer in Geretsried: Festwirt verrät Preis für die Mass Bier

„Es hat uns gefreut, dass die Geretsrieder auch während der Pandemie zu uns gestanden sind“, lobte Christian Fahrenschon die Bürger der Stadt. Ganz wird der Vor-Corona-Zustand von 2019 allerdings auch heuer nicht erreicht werden. „Es gibt leider immer noch Ausfälle in der Gastronomie und bei den Schaustellern“, bedauerte der Festwirt. Das Zelt, das vor drei Jahren noch fast 1500 Besucher fasste, wird nun locker für 300 bis 500 Gäste bestuhlt. Zudem gibt es einen Biergarten. Gestiegene Rohstoff- und Energiekosten haben auch zu Preiserhöhungen geführt. Die Besucher müssen für die vom Herzoglichen Brauhaus Tegernsee gelieferte Mass Bier heuer 10,30 Euro und für das halbe Brathendl 9,80 Euro bezahlen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Hans Ketelhut, der am Seniorennachmittag als Bayern-Hans für musikalische Unterhaltung sorgen wird, hofft dennoch auf viele Besucher. „Der Waldsommer soll gezielt Familien ansprechen“, wünscht sich der Kulturreferent der Stadt. Neben dem obligatorischen Kettenkarussell und einem Autoscooter steht die rasante Überschlagschaukel „Phoenix“ bereit. Und wer noch etwas länger feiern will, findet an Wochenenden an der Maibaum-Bar sicher Gleichgesinnte. „Da haben sich schon viele Paare kennengelernt“, verriet Claudia Fahrenschon mit einem Augenzwinkern.

Waldsommer: Das Programm vom 29. Juli bis 7. August Nach einem um 18 Uhr beginnenden Standkonzert vor dem Rathaus und dem anschließenden Festzug wird Bürgermeister Michael Müller am 29. Juli im Festzelt das erste Fass anzapfen. Für musikalische Untermalung sorgt an diesem Abend die Gartenberger Bunkerblasmusik, die auch zum Festende am 7. August noch einmal bayerisch-böhmische Lieder spielen wird.

Dazwischen gibt es ein Familienfest mit Kasperltheater, ein Newcomer-Rockkonzert mit der Geretsrieder Band „Merged“ (beides am 30. 7.) sowie einen Familientag mit ermäßigten Preisen (3. August). Weitere Höhepunkte versprechen der italienische Abend mit der „Pino Barone“- Band (4. August), der Tag der Betriebe und Vereine (4. August) sowie die oktoberfesterprobten Goaßlschnalzer und Plattler vom Samerberg (7. August).

Der Festzeltbetrieb beginnt an Werktagen ab 14 Uhr, an Wochenenden bereits ab 11 Uhr. Weitere Informationen und ein Überblick über das Tagesprogramm sind unter www.fahrenschon-festzelte.de/veranstaltungen abrufbar. (ph)

Bürgermeister Michael Müller bezeichnete den Waldsommer ebenso wie den Alpenland-Traktor als „Geretsrieder Original“. Das 74 Jahre alte landwirtschaftliche Nutzfahrzeug wird am 29. Juli den Festzug vom Rathaus bis zum Festplatz anführen. Festwirt Fahrenschon hofft nun vor allem darauf, dass die Corona-Inzidenzzahlen nicht weiter in die Höhe schnellen und sucht zudem Personal für den Ausschank oder andere Bereiche. „Auch wenn einer nur vier Mass tragen kann, ist mir das lieber, als Selbstbedienungsbereiche zu eröffnen“, erklärte er abschließend. Bewerbungen nimmt der Betrieb unter der Telefonnummer 0 80 31/4 09 21 02 beziehungsweise per E-Mail an die Adresse info@fahrenschon-festzelte entgegen. (ph)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.