„Planen schon eine Neuauflage“: Waldsommer in Geretsried ein voller Erfolg

Von: Peter Herrmann

Einen Adrenalinkick konnten sich Mutige bei der Überschlagsschaukel „Phoenix“ abholen. „An den Familientagen haben uns die Leute fast überrannt“, berichtete Karussellinhaber Simon Schüller. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Bilanz zum Waldsommer in Geretsried ist mehr als positiv: Festwirtin, Schausteller und Gäste freuen sich jetzt schon auf die Neuauflage im nächsten Jahr.

Geretsried – Zehn Tage lang lockten Fahrgeschäfte, Musik, kulinarische Schmankerl und Kinderattraktionen viele Besucher auf den Festplatz an der Jahnstraße. Trotz zeitweiser wetterbedingter Einschränkungen zeigten sich Veranstalter, das BRK, Sicherheitsdienst und Gäste sehr zufrieden.

Waldsommer in Geretsried: Veranstalter, Sicherheitsdienst und Gäste sehr zufrieden

„Die Geretsrieder waren ausnahmslos gut drauf und haben an jedem Tag für eine tolle Stimmung gesorgt“, bilanzierte Festwirtin Anna-Maria Fahrenschon. Für manche Köstlichkeiten, wie beispielsweise die an Sonntagen servierte Bauernente, gingen sogar Vorbestellungen ein.

Die im Festzelt integrierte Maibaumbar war an Wochenenden so stark frequentiert, dass zwischenzeitlich der Bestand an alkoholischen Getränken deutlich aufgestockt werden musste. Dabei blieb es abgesehen von einigen wenigen Rangeleien unter Jugendlichen weitgehend friedlich.

Stolze Gewinner: An der Losbude haben Helmut Steinberger und Gudrun Bühl Stofftiere abgestaubt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Im Vergleich zu den von Corona geprägten Vorjahren war diesmal deutlich mehr los“, stellte der BRK-Kreisverbandsvizevorsitzende Martin Uerkvitz fest. Die Sanitäter mussten jedoch nur selten eingreifen. Meist waren es kreislaufbedingte Schwächeanfälle von Senioren, die schnell versorgt wurden. Schnittverletzungen durch zerbrochene Gläser oder Alkoholvergiftungen wie auf anderen Festen gab es dagegen keine.

Waldsommer in Geretsried: Sanitäter mussten nur selten eingreifen

„Geretsried war in dieser Hinsicht unser langweiligstes Fest“, scherzte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Guardian Group Security begleitete in diesem Sommer alle Feste der Familie Fahrenschon in der Region und war in der vergangenen Woche hauptsächlich mit der Ausweiskontrolle bei Jugendlichen beschäftigt.

Bewährt hat sich die Anordnung der Buden und Fahrgeschäfte in der Schaustellerstraße. „Das Sommerfest hat sich unter der Familie Fahrenschon sehr positiv entwickelt“, lobte Günter Bretz. Er verkauft seit vielen Jahrzehnten an seiner Bude gebrannte Mandeln, Schokofrüchte sowie Zuckerwatte und erlebte dabei alle Höhen und Tiefen des Sommerfests. „Wir sind der älteste Stand hier und kommen auch nächstes Jahr gerne wieder“, versprach er.

Allerlei Süßes bot Günter Bretz. Es ist nach seinen Worten der älteste Stand beim Waldsommer in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das haben auch die Betreiber des Kinderkarussells und der Überschlagsschaukel „Phoenix“ vor. „An den Familientagen haben uns die Leute fast überrannt“, berichtete Karussellinhaber Simon Schüller. Nebenan verkaufte Melanie Staudenrausch Chips für eine rasante Fahrt im „Phoenix“. Übelkeits- und Schwindelanfälle ihrer zufriedenen Besucher registrierte sie keine. „Die waren alle so vernünftig, dass sie nicht nach der vierten Mass im Festzelt bei uns eingestiegen sind“, gab Staudenrausch lachend zu Protokoll.

Kinder hatten an Samstagen ihren Spaß an den Kasperltheateraufführungen und Schminkaktionen. „Das Sommerfest ist für sie immer was ganz Besonderes“, bestätigte Julia Krüger. Die Mutter von drei Kindern nahm den Weg aus der Nachbarstadt Wolfratshausen auf sich und gönnte sich mit ihrer Familie eine abschließende Brotzeit im Festzelt.

Waldsommer in Geretsried: „Planen schon eine Neuauflage“

Dort wurde sie von dem gut eingespielten Bedienungsteam prompt und freundlich bedient. So ging es auch den Gästen am Montag beim sehr gut besuchten Seniorennachmittag, den Kulturreferent Hans Ketelhut alias Bayern-Hans mit seiner Musik und frechen Gstanzln bereichert hatte.

Weitere Stimmungshöhepunkte waren der rockige Auftritt der Nachwuchsband „Merged“ und die drei Konzerte der Gartenberger Bunkerblasmusik. Die vom ehemaligen Kulturpreisträger Roland Hammerschmied dirigierten Lokalmatadoren drehten zum Abschluss des Waldsommerfestes am gestrigen Sonntagabend noch mal richtig auf.

Festwirtin Anna-Maria Fahrenschon, die den Waldsommer in Geretsried zusammen mit ihrem Bruder Maximilian Fahrenschon leitete, will die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt unbedingt fortsetzen. „Wir planen schon eine Neuauflage und wollen auch im nächsten Jahr ein attraktives Programm bieten“, kündigte die Festwirtin an. ph

