Waldsommer: Wirt und Schausteller mit erstem Wochenende zufrieden

Das Kettenkarussell auf dem Waldsommer dreht sich noch bis einschließlich 7. August. © Hans Lippert

Die Leute haben wieder Lust zu feiern: Diesen Eindruck haben die Festwirte Claudia und Christian Fahrenschon nach dem ersten Waldsommer-Wochenende.

Geretsried – Aber auch die Fahrgeschäfte- und Budenbetreiber zeigten sich am Sonntag im Gespräch mit unserer Zeitung zufrieden. Einziges Manko: Es fehlt an allen Ecken an Personal.

Dass der Festeinzug am Freitagabend wegen schlechten Wetters ausfallen musste, bedauert Christian Fahrenschon. Dadurch sei es am Eröffnungsabend etwas ruhiger als sonst gewesen, sagt er. Am Samstag und Sonntag dafür war der Biergarten voll, und am Samstagabend herrschte ausgelassene Partystimmung mit der Newcomer-Band „Merged“. Das bekamen auch die Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes zu spüren. Einsatzleiterin Claudia Hermann berichtet von einigen Stürzen und kleineren Blessuren infolge Trunkenheit. „Aber ansonsten alles friedlich“, sagt sie.

Dass der Waldsommer in Geretsried stattfinden kann, ist vor allem dem Datum Anfang der Sommerferien zu verdanken. Wie berichtet musste die Familie Fahrenschon das Volksfest in Penzberg vom 26. August bis 4. September absagen, weil sie kein Personal fand. Zeitgleich finden nämlich andere Großveranstaltungen wie das Rosenheimer Herbstfest statt, für das jede Bedienung, jeder Hendlbrater und jeder Helfer beim Aufbauen der Fahrgeschäfte gebraucht wird. „Es ist der Wahnsinn heuer“, sagt Claudia Fahrenschon. Zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern arbeite sie auf Hochtouren, oft in der Küche statt im Büro.

Schausteller schiebt Doppelschichten

Viel Schlaf bekommt auch Andreas Krems, Inhaber des Kettenkarussells, seit dem Saisonbeginn um Ostern nicht. Mangels Mitarbeitern schiebt er Doppelschichten. „Die fleißigen Rumänen, die ich immer beschäftigt hatte, haben sich während der Pandemie alle einen anderen festen Job gesucht“, erzählt er. Aber Krems will nicht jammern: „Wir Schausteller sind froh, dass wir in diesem Jahr wieder unterwegs sein dürfen.“ Die Branche könne das nur stemmen, weil in der Regel die ganze Familie zusammenhalte, erklärt Daniel Gleixner. Mit seinem Softeis und „Monsterslush“ ist er nach 2019 zum zweiten Mal in Geretsried. Das Publikum sei nett, der Eisverkauf laufe gut, solange das Wetter gut ist, berichtet Gleixner, der sein Softeis mit Milch und echter Vanille selber herstellt.

Besucher etwas besonnener als vor Corona

Sorgen wegen Corona haben die Besucher laut Christian Fahrenschon keine. „Diejenigen, die Angst vor einer Ansteckung haben, bleiben zuhause. Die Gäste, die kommen, sind allerdings etwas besonnener als früher“, hat der Wirt festgestellt. Auch würden sie trotz der hohen Inflation und steigender Energiekosten nicht am Essen sparen. Sowohl Bier (10,30 Euro die Mass) als auch Speisen (9,80 Euro das halbe Brathendl) sind teurer geworden. „Ich glaube, viele genießen jetzt noch den Sommer, gehen aus und fahren in den Urlaub, weil keiner weiß, was im Herbst noch auf uns zukommt“, meint Claudia Fahrenschon.

Spaß auf dem Waldsommer: Thomas Bicka aus Wolfratshausen genoss den Sonntagnachmittag mit Julia (5) und dem zweieinhalbjährigen Benjamin. © Tanja Lühr

Thomas Bicka aus Wolfratshausen, der am Sonntagnachmittag mit Julia und Benjamin, den Kindern seines besten Freundes, auf einen Bummel über den Festplatz gekommen ist, findet auch: „Wir freuen uns jedes Jahr auf das Geretsrieder Sommerfest. Dann fahren wir Autoscooter und Kinderkarussell. Die Kleinen kriegen ihre Mandeln und ihre Zuckerwatte. Aufs Geld darf man an diesem Tag mal nicht so schauen.“

Mit der Stadt gab es nach Auskunft der Fahrenschons übrigens keine Probleme. Vergangenes Jahr waren die Fronten wegen der Corona-Auflagen so stark verhärtet, dass Christian Fahrenschon Geretsried aus seinem Programm streichen wollte. Die Auflagen seien streng, es gebe wieder „jede Menge Bescheide“, aber man habe alles mit Bürgermeister Michael Müller im Vorfeld diskutiert. Einer schönen Festwoche bis einschließlich Sonntag stehe also nichts im Wege.

