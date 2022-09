„War eine blöde Idee“: Vorbestrafter Geretsrieder fängt wieder mit dem Kiffen an

Von: Rudi Stallein

Eine Zeit lang war er clean - dann hatte er immer öfter Stress und wurde rückfällig. Deshalb musste sich ein Geretsrieder vor Gericht verantworten. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Weil er zu viel Stress hatte, griff ein 36-Jähriger wieder zum Joint. Das brachte ihm ein Verfahren vor dem Amtsgericht - und elf Monate Gefängnis auf Bewährung

Geretsried – Einige Zeit war er weg von den Drogen. Als ihm jedoch familiäre Probleme immer häufiger Stress machten, griff ein Geretsrieder (36) wieder zum Joint. Das bescherte ihm kürzlich ein Verfahren vor dem Schöffengericht, wo er sich wegen unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Marihuana in nicht geringer Menge verantworten musste. „Es tut mir leid, das war eine blöde Idee“, zeigte sich der Angeklagte reumütig, der mehrere Vorstrafen in die Verhandlung mitgebracht hatte, darunter auch einschlägige. „Ich war total fertig, deshalb habe ich am Wochenende wieder etwas geraucht.“ Er wisse, dass der Ärger daheim „nicht rechtfertigt, was ich getan habe“.

Die Ermittlungen gegen ihn verdankte der Mann seinem Vater. Dieser sei im April vorigen Jahres auf der Polizeiinspektion erschienen und habe behauptet, dass der Sohn kiffe und eine größere Menge gekauft habe, berichtete der ermittelnde Polizeibeamte. Bei der daraufhin vorgenommenen Wohnungsdurchsuchung habe der Beschuldigte relativ schnell zwei Beutel mit circa 180 Gramm Marihuana aus einem Tresor hervorgeholt – der Rest aus dem Kauf von insgesamt 200 Gramm des Betäubungsmittels von sehr guter Qualität – der THC-Gehalt lag bei 14,2 Gramm – , führte der Polizist weiter aus.

Marihuana konsumiert - aber nicht verkauft? Geretsrieder wegen Drogen vor dem Amtsgericht

Außerdem habe der Angeklagte von sich aus eingeräumt, schon seit Sommer 2020 mehrmals kleinere Mengen Marihuana, jeweils etwa vier Gramm, bezogen zu haben, immer vom selben „Lieferanten“. Auch dessen Namen hatte der Geretsrieder der Polizei genannt, was ihm in der Verhandlung entscheidende Pluspunkte bescherte. Trotz der relativ großen Menge Marihuana könne davon ausgegangen werden, dass sie ausschließlich für den Eigenkonsum bestimmt gewesen sei, erläuterte der Polizist. Hinweise auf ein Handeltreiben hätten sich weder in der Wohnung des Angeklagten noch bei der Auswertung von dessen Handy ergeben.

Geretsried: Vorbestrafter Kiffer wird rückfällig

Das Schöffengericht verurteilte den Geretsrieder zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht dessen Geständnis sowie die Tatsache, dass er seit der Durchsuchung im April 2021 keine Drogen mehr konsumiert habe. Als Auflage erteilte das Gericht dennoch ein Drogenkonsumverbot, regelmäßige Screenings sowie 3000 Euro Geldauflage an die Caritas-Suchtberatung.

