Warum die Psyche nach Corona noch leidet: Interview mit Sozialpädagogin

Von: Clara Wildenrath

Hilfe suchen, Gespräche führen, Zeitinseln für schöne Dinge schaffen: Sozialpädagogin Stefanie Meier vom sozialpsychiatrischen Dienst Bad Tölz-Wolfratshausen arbeitet mit Menschen, die immer noch mit den psychischen Nachwirkungen der Pandemie kämpfen. © clara Wildenrath

Die Corona-Pandemie ist überstanden. Trotzdem hat sie erhebliche Nachwirkungen auf die psychische Gesundheit. Sozialpädagogin Stefanie Meier spricht über die Langzeitfolgen des Lockdowns.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Obwohl die Corona-Pandemie überstanden ist, hat sie erhebliche Nachwirkungen auf die psychische Gesundheit. Unsere Zeitung sprach mit Sozialpädagogin Stefanie Meier vom sozialpsychiatrischen Dienst Bad Tölz-Wolfratshausen im Caritas-Zentrum Geretsried über die Langzeitfolgen des Lockdowns.

Psyche leidet auch nach Corona noch: „Langfristige Auswirkungen kommen erst jetzt ans Licht“

Frau Meier, für die meisten von uns hat sich das Leben nach drei Jahren Corona wieder normalisiert. Wie erleben Sie das in der Beratungsstelle?

Die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die seelische Gesundheit kommen jetzt erst ans Licht. Im Lockdown sind viele stabilisierende Säulen zusammengebrochen – zum Beispiel Vereine, das soziale Miteinander in der Arbeit oder Schule. Das dauert, bis das alles wieder aufgebaut ist. Dazu kommen weitere Krisen, die die Menschen belasten: der russische Angriffskrieg, die steigenden Lebensmittel- und Energiekosten, Wohnungsnot und vieles mehr. Es ist eine allgemeine Überlastung spürbar. Auch Depressionen und Angsterkrankungen haben zugenommen.

Welche Menschen sind besonders betroffen?

Auffällig ist der enorme Anstieg der Anfragen von jungen Menschen bei uns in der Beratungsstelle. In der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren hat sich die Zahl der Anfragen im Vergleich zu 2018 fast verdreifacht. Durch die Pandemie sind manche junge Erwachsene einfach aus dem System gefallen. Sie haben vielleicht ein Studium angefangen und nie die Uni oder Kommilitonen gesehen, sich dann zurückgezogen und es nicht geschafft, ins Leben zurückzufinden. Viele haben eine richtige soziale Phobie entwickelt. Insgesamt muss man aber sagen, dass sich bei uns Menschen aller Altersgruppen, aller gesellschaftlicher Schichten und aller Religionen melden.

Corona-Auswirkungen auf Psyche: Enormer Anstieg der Anfragen von jungen Menschen auffällig

Familien mit Kindern waren in der Pandemie durch Kita-Schließungen und Homeschooling besonders belastet. Macht sich das auch jetzt noch bemerkbar?

Ja, die Nachwirkungen kommen erst richtig deutlich raus. Viele Familien haben während der Lockdowns einfach nur funktioniert und spüren jetzt eine große Erschöpfung. Wegen der Pandemie haben sich außerdem oft Partnerschaftskonflikte oder familiäre Spannungen verschärft. Immer wieder melden sich völlig verzweifelte junge Mütter bei uns, die nach einer Trennung nicht mehr ein noch aus wissen. Zum Glück gibt es im Landkreis einige Hausärzte, die bei solchen Problemen an unsere Beratungsstelle für psychische Gesundheit verweisen. Aber wir würden uns wünschen, dass noch mehr Ärzte dieses Hilfsangebot auf dem Schirm haben.

Wie ist es mit den Kindern? Die haben unter den Kontaktbeschränkungen und dem häuslichen Stress auch sehr gelitten.

Tatsächlich bekommen wir viele Anfragen von Angehörigen, die sich Sorgen um junge Erwachsene machen. Für minderjährige Kinder sind wir eigentlich nicht zuständig, da gibt es eigene Hilfsangebote – zum Beispiel die Ambulanz der Heckscher Klinik oder Erziehungsberatungsstellen. Aber natürlich können wir da auch vermitteln. Auch der Arbeitskreis KIPSE (Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern, Anm. d. Red.) bietet ein Netzwerk zur Unterstützung für betroffene Kinder und deren Familien.

Einsamkeit durch Corona: „Viele müssen üben, wieder in soziale Kontakte zu kommen“

Hat Corona die Einsamkeit älterer Menschen verstärkt?

Ja. Viele haben sich aus Angst vor einer Erkrankung stark zurückgezogen. Auch Freizeitangebote, zum Beispiel in unserer Tagesstätte, waren sehr reduziert. Das wieder zu aktivieren, kann lange dauern. Viele müssen regelrecht üben, wieder in soziale Kontakte zu kommen, etwa sich mit anderen zum Kaffeetrinken zu treffen.

Und dabei helfen Sie dann?

Zum Teil ja. Generell versuchen wir in der Beratung, uns erst einmal ein ganzheitliches Bild zu machen, was der- oder diejenige in seiner Lebenssituation gerade braucht. Manchmal reichen schon entlastende Gespräche, manche brauchen darüber hinaus professionelle Hilfe. Wenn es jemand nicht zu uns schafft, machen wir auch Hausbesuche. Wir bieten aber auch ganz praktische Hilfe im Alltag, begleiten Klienten zum Beispiel zu Ämtern oder zum Arzt, wenn es nötig ist. Oder suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, Stress zu bewältigen und soziale Isolation zu überwinden.

Corona-Auswirkungen auf Psyche: Sozialpädagogin hat Tipp

Wie grenzt sich das Beratungsangebot von einer psychotherapeutischen Behandlung ab?

Da sind die Grenzen fließend. Wenn wir merken, dass Ratsuchende bestimmte Themen intensiver bearbeiten sollten, empfehlen wir ihnen, mit ihrem Arzt über die Möglichkeit einer Therapie zu sprechen. Wir können dann bei der Suche nach einem Therapeuten helfen. Aktuell beträgt die Wartezeit im Landkreis allerdings oft ein Jahr oder mehr. Wer eine gewisse digitale Affinität besitzt, dem kann eventuell eine Online-Therapie helfen.

Haben Sie einen Tipp, was man tun kann, dass es gar nicht so weit kommt?

Man sollte frühzeitig das Gespräch suchen und Probleme nicht zu lange mit sich herumtragen. Manchmal hilft es, mit jemandem zu reden, um zu erkennen, wie es weitergehen könnte. Auch innerhalb der Familie und der Partnerschaft kann man üben, über seelische Belastungen zu sprechen. Im Alltag ist es wichtig, sich im Wochenplan feste Zeitinseln einzubauen für Dinge, die einem guttun – Freunde zu treffen, spazieren zu gehen oder sich einfach mal hinzusetzen und das Leben wahrzunehmen. cw

