Warum das Geretsrieder THW nicht nur Männersache ist

Geretsried – Viel Arbeit haben sich die Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW), Ortsverband Geretsried, gemacht. An mehreren Stationen auf dem Gelände an der Gustav-Adolf-Straße stellten sie einem Dutzend Ferienpasskindern ihre Arbeitsbereiche vor – und boten den kleinen Gästen die Gelegenheit, verschiedene technische Gerätschaften gleich selbst auszuprobieren.

„Toll, dass heute so viele Mädchen dabei sind“, sagte Pressesprecher Felix Steinberger mit Blick auf die Gruppe. „Schließlich ist die Arbeit beim THW kein reiner Männerjob.“ Momentan zählt der Ortsverband Geretsried rund 50 Mitglieder. „In unserer Jugendgruppe sind es derzeit zehn“, gab Steinberger Einblick. Beitreten könne man bereits im Alter von zehn Jahren. Einsätze dürfen jedoch erst mit Erreichen der Volljährigkeit aktiv gefahren werden. „Eine Bewerbung ist jederzeit möglich.“

Die Aufgaben des 1972 in Wolfratshausen gegründeten Ortsverbands sind vielfältig: Egal, ob es um die Schadensbegrenzung nach Ölunfällen geht, um logistische Aufgaben oder die Suche nach Verschütteten in Folge einer Explosion– das THW ist bereit. So halfen die Einsatzkräfte beispielsweise in der Silvesternacht nach dem verheerenden Brand an der Sudetenstraße beim Abdichten des Daches.

„Ist schon interessant, was die alles können“, urteilte die elfjährige Philina. Unter Aufsicht von Jugendleiterin Michaela Niemetz durfte sie zusammen mit Paul Ludwig an einer Station den Spreizer ausprobieren, der beispielsweise bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommt. Ein paar Meter weiter wurde gezeigt, wie man Verletzte transportiert. Hinter dem Haus probierten „Team Blau“ und „Team Rot“, sich gegenseitig per Funk zu dirigieren. „Natürlich gibt es noch die obligatorische Fahrt im Einsatzfahrzeug, Sandsack-Befüllen und ein Versuch mit dem Hebekissen“, zählte Felix Steinberger auf. Langeweile kam bei der Ferienpassaktion des THW mit Sicherheit nicht auf.

