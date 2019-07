Was an der Geretsrieder Realschule genauso wichtig wie Noten ist

Klar, der Notendurchschnitt ist wichtig für einen Abschluss, auch an der Geretsrieder Realschule. Doch dort legt man auch auf ehrenamtlichen Einsatz Wert.

Geretsried – Von „The Time of your Life“, der „Zeit deines Lebens“, sang der Schulchor. Für nicht wenige der Absolventen der Staatlichen Realschule Geretsried geht sicher eine schöne und prägende Phase ihres Lebens zu Ende. Die Stimmung bei der Entlassfeier am Freitagmittag in der Aula des Schulzentrums war jedenfalls nicht nur von fröhlichem Aufbruch, sondern auch von ein bisschen Wehmut geprägt. Vielleicht, weil an der Schule das Menschliche, das Zwischenmenschliche eine so große Rolle spielt.

Schulleiter Christian Zingler stellte das Zwischenmenschliche über die Digitalisierung, die er in seiner Rede kritisch beleuchtete. Keine Frage, auch die Realschule geht mit der Zeit. Sie bedient sich moderner Unterrichtstechniken wie Apps im Unterricht. „Computer und Roboter nehmen uns schwere, gefährliche oder eintönige Arbeiten ab, während wir Menschen uns anderen Aufgaben widmen können“, sagte Zingler. Und sicher sei es praktisch, sich heute schnell und unkompliziert per Handy verabreden zu können. Doch echte Freundschaft, Nähe, Geselligkeit, Zuwendung, Freiheit und Glück gebe es nur im analogen Leben. Die Abschlussfeier wäre auch nicht so schön, meinte der Schulleiter, wenn einfach ein YouTube-Video auf einer Leinwand laufen würde statt der wunderbaren Einlagen des Chors, der Schulband, der Tanz- und der Filmgruppe. Zingler wünschte dem Abschlussjahrgang: „Möge der Anteil des Analogen in Eurem Leben der deutlich größere sein.“

Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Annette Erhardt hatte dasselbe Thema für ihr Grußwort gewählt. Die vor ihr sitzende „Generation Z“ sei miteinander und der Welt vernetzt. Sie daddle aber nicht nur herum am Smartphone, sie sei politisch interessiert und informiert, wie die „Fridays for Future“-Bewegung zeige. „Bleibt neugierig“, rief Erhardt den Jugendlichen zu. Dritter Landrat Klaus Koch ermutigte sie, neue Wege zu beschreiten. Die Absolventen der Mittleren Reife sollten reisen, um zu sehen, wie andere Menschen lebten.

In der Feier ehrte Rektor Zingler die Besten des Jahrgangs. Es sind Helena Baier aus Geretsried mit einem Schnitt von 1,00, Philipp Clemens aus Eurasburg mit 1,08, Regina Aichler und Stefanie Aichler aus Dietramszell mit je 1,17 und Laura Wimmer aus Geretsried mit 1,25. Doch nicht nur gute Noten, auch ehrenamtlicher Einsatz wurde gewürdigt. Die Realschüler engagieren sich vielfältig – sozial für Afrika, in Technik- und Filmgruppen, im musikalischen und künstlerischen Bereich. Davon konnten sich die Festgäste anhand der Darbietungen oder der zeichnerischen Gestaltung des Programms überzeugen. Tanja Lühr