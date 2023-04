„Was mir fehlen wird, sind die Menschen“: Geretsrieder Polizeichef geht in Ruhestand

Abschiedsinterview

Von Doris Schmid schließen

Der scheidende Geretsrieder Polizeichef Franz Schöttl blickt im großen Abschiedsinterview auf 42 Dienstjahre zurück.

Geretsried – Für Franz Schöttl schließt sich ein Kreis. Der Leiter der Polizeiinspektion geht Ende April in den Ruhestand. Seine Karriere endet dort, wo sie vor 42 Jahren begann – in Geretsried. In dieser Zeit hat der Lenggrieser viele Stationen durchlaufen und eine Menge erlebt. Darüber spricht er im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Schöttl, als frisch gebackener Polizeihauptwachmeister fingen Sie 1981 in Geretsried an. Wie war das damals?

Schöttl: Damals befand sich die Polizeiinspektion noch in einem anderen Gebäude an der Graslitzer Straße. Bis 1988 war ich dort tätig. Diese Zeit habe ich als sehr angenehm in Erinnerung. Ich war viele Jahre weg, aber die Dienststelle hat mich nie ganz losgelassen. Ich habe immer mitverfolgt, wie sich die Stadt weiterentwickelt hat. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich 2018 wieder kommen durfte.

Ist die Stadt gemäß ihrem Leitspruch tatsächlich einfach anders?

Schöttl: Geretsried war damals schon anders. Und das hat auch den Reiz dieser Dienststelle ausgemacht. Dieses Städtische mit Geretsried und das Ländliche mit den Gemeinden Königsdorf und Dietramszell. Im Laufe der Jahre ist die Stadt größer geworden, noch intensiver und impulsiver. Gerade jetzt erfährt sie mit den vielen Bautätigkeiten einen enormen Schub.

Wo mehr Leute leben, passiert auch mehr.

Schöttl: Das ist richtig. Aber es gibt keinen kriminiellen Brennpunkt, wie man das aus anderen Städten kennt. Geretsried ist nicht negativ auffällig gegenüber anderen Städten wie Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen oder Bad Tölz, was die Kriminalitätsbelastung angeht.

Wie ist es um die Neue Mitte bestellt? Am Karl-Lederer-Platz kommt es schon häufiger zu Ruhestörungen und Vandalismus durch Jugendliche.

Schöttl: Wegen der neuen hohen Bauten auf engem Raum entsteht ein anderer Geräuschpegel, daran wird man sich gewöhnen müssen. Wenn da einer eine Bierdose 100 Meter durch die Gegend schießt, gehen die Fenster auf. Das ist einfach laut und hallt. Ich glaube, dass man durch die Corona-Pandemie auch sensibler geworden ist. Es gab ja Zeiten, da hat man sich nicht treffen dürfen, und es war allgemein ruhiger und stiller. Aber ich glaube nicht, dass das eine anhaltende negative Entwicklung ist. Das muss sich finden.

Ist die Polizei vermehrt im Zentrum im Einsatz?

Schöttl: Wir versuchen, präsent zu sein, aber wir können nicht die ganze Zeit da sein. Und wir versuchen auch, die Sicherheitswacht einzubinden.

Wie groß ist Ihr Team?

Schöttl: Auf der Dienststelle in Geretsried sind circa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Zu Ihrem Dienstantritt vor fünf Jahren klagten Sie über den großen Personalwechsel. Hat sich die Situation verbessert?

Schöttl: Am Anfang war die Fluktuation tatsächlich auffällig. Vielleicht war das aber auch Zufall. Diesen Wechsel hat man immer, gerade bei jüngeren Beamten, die ihr Lebensumfeld nicht hier haben. Der Beruf des Polizisten bietet auch viele Möglichkeiten. Das sind nicht nur Nuancen, sondern ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Das ist das Schöne an dem Beruf. Ich habe es auch nicht anders gemacht.

Als Chef haben Sie vermutlich den größten Teil Ihrer Arbeitszeit am Schreibtisch verbracht. Gab es auch Gelegenheit, auf Streife zu gehen?

Schöttl: So würde ich das nicht bezeichnen (lacht). Aber natürlich war ich auch draußen. Größere Einsätze muss man selbst leiten, gerade, wenn es ums Versammlungsrecht geht. Das ist ein schwieriges Rechtsgebiet, in dem man viele Fehler machen kann.

Während der Corona-Pandemie gab es auch in Geretsried öffentliche Proteste gegen die Impfpflicht und die Beschränkungen.

Schöttl: Ja, diese wöchentlichen Versammlungen haben uns bis in den vergangenen September begleitet, aber nicht in dem Ausmaß wie beispielsweise in Wolfratshausen. In Geretsried waren es in der Spitze 200 Demonstranten. Über viele Monate waren es zwischen 30 und 50 und zuletzt unter zehn.

Wie wirkte sich die Pandemie auf Ihren Arbeitsalltag aus?

Schöttl: Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Corona gut überstanden, und es gab keine Long-Covid-Fälle. Aber problematisch war diese Zeit schon. Das Tragen der Maske auf den Gängen und während der Besprechungen, Dienstbefreiungen, die man geben musste, weil das Kind krank war oder es nicht in die Kita gehen konnte. Das war für niemanden angenehm. Draußen gab es wenig Fälle, bei denen man mit Argumenten nicht weitergekommen ist. In weiten Teilen hat die Bevölkerung die Corona-Verordnungen ernst genommen und umgesetzt.

Polizeidienst und Homeoffice: Geht das?

Schöttl: Das war nur zum Teil möglich. Spurensicherung und Vernehmungen vom Computer aus zu machen, das geht nicht. Bei einfach gelagerten Fällen sind wir auf schriftliche Befragungen oder Vernehmungen ausgewichen. Bei Strafverfahren geht das nicht. Da müssen Formalitäten einhalten werden, dazu gehört auch das eigenhändige Unterschreiben des Vernehmungsprotokolls.

Konnten Sie der Pandemie auch etwas Positives abgewinnen?

Schöttl: Viele Besprechungen und Schulungen laufen jetzt auch bei uns via Video. Das klappt super. Ich trauere dem nicht nach, dass ich für Besprechungen nach Rosenheim fahren musste.

Hat Corona die Digitalisierung auch bei der Polizei vorangetrieben?

Schöttl: Da haben wir schon vorher sehr viel gemacht und alte Unterlagen digitalisiert. Aber ganz ohne Papier werden wir nicht auskommen.

Die Pandemie hat die Digitalisierung in vielen Bereichen beflügelt. Aber auch die Internetkriminalität hat stark zugenommen.

Schöttl: Die Palette, jemanden zu betrügen, ist breiter geworden. In diesem Bereich gibt es eine hohe Anzahl an Straftaten, die weiterhin ansteigt.

Immer wieder ein Thema sind Schockanrufe, mit denen versucht wird, vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Nach welchem Muster gehen diese Täter vor?

Schöttl: Es gibt Callcenter, die beispielsweise in der Türkei sitzen. Die suchen sich an einem Tag den Raum Geretsried, Wolfratshausen, Bad Tölz aus. In einem kurzen Zeitraum gibt es dann eine Masse von Anrufen. Da reagieren die Leute auch und informieren die Polizei. Darauf können wir uns vorbereiten: Es muss ja jemanden geben, der das Geld abholt. Und der Abholer ist unser Schlüssel, und manchmal gelingt es uns auch, die Übergabe zu vereiteln. Wir hatten schon einige Festnahmen. Auf der anderen Seite passiert es leider immer noch oft, dass jemand sein Schließfach leert und an jemand Unbekannten 50 000 Euro übergibt. Das sind ganz perfide Vorgehensweisen. Deshalb ist es so wichtig, die Polizei auch schon bei Versuchshandlungen zu informieren. Einfach erschreckend, mit welcher Dominanz da aufgetreten wird, um die Leute um ihr Erspartes zu bringen.

Der finanzielle Schaden ist das eine.

Schöttl: Solche Erlebnisse treffen die Menschen sehr, das darf man unterschätzen. Deshalb setzen wir sehr stark auf Prävention.

Sie blicken auf 42 Dienstjahre zurück. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

Schöttl: Die Zeit bei der Kriminalpolizei war definitiv die interessanteste. Dort habe ich sehr viele prägende Dinge erlebt, die mich persönlich weitergebracht haben. Man blickt in die tiefsten menschlichen Abgründe, kommt Leid und Tod sehr nahe. Das mag vielleicht seltsam klingen, aber an dieser Herausforderung bin ich gewachsen. Viele Dinge sieht man auch ein bisschen anders. Wenn man mitbekommt, was in frühen Jahren alles kaputt gehen kann, ist man dankbar für die eigene schöne Kindheit, die man erleben durfte.

Sicherlich gab es in dieser Zeit auch weniger schöne Erlebnisse.

Schöttl: Es gibt Bilder, die will man nie wieder sehen. Trotzdem bin ich jeden Tag gern in die Arbeit gegangen. Es gab auch viele Erlebnisse, die mir Freude bereitet haben, einfach durch die Gemeinschaft. Ich habe immer sehr nette Kollegen und Mitarbeiter gehabt.

Wie blicken Sie auf Ihre vergangenen fünf Jahre Arbeit in Geretsried zurück?

Schöttl: Es sind keine Fälle passiert, die in die Geschichtsbücher eingehen. Darüber bin ich auch froh. Als 2018 am Landgericht München II das Urteil im Prozess um den Doppelmord in Höfen verkündet wurde, habe ich mir das angehört. Und das habe ich ganz bewusst gemacht. Die Einsatzkräfte, die in der Nacht damals als erste vor Ort waren, wollten das Erlebte zum Abschluss bringen. So etwas ist ganz wichtig. Gewünscht hätte ich mir, dass 2020 das Gaufest und der Patronatstag in Königsdorf stattfinden. Beides musste wegen Corona abgesagt werden. Das hat mir echt leidgetan, auch für die Organisatoren. Wir steckten ebenfalls schon in den Einsatzvorbereitungen.

Mussten Sie Ihre Waffe schon einmal auf Menschen richten?

Schöttl: Ja, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich nie abdrücken musste. Ich bin bei Einsätzen auch nie ernsthaft verletzt worden.

Haben Sie schon mal einen Strafzettel bekommen?

Schöttl: Ja, ja (lacht). Falsch geparkt in München und auch mal zu schnell gefahren. Aber alles im Rahmen, der sich zwischen 10 und 20 Euro bewegt. Keine Punkte in Flensburg.

Ab Mai sind Sie im Ruhestand. Bleibt dann mehr Zeit für Ihre Ehrenämter als Lenggrieser Vize-Bürgermeister und als Kreisrat?

Schöttl: Ich hoffe, dass auch sonst mehr Zeit bleibt für meine Hobbys. Früher habe ich relativ viel gemalt. Die vergangenen Jahre hatte ich dafür sehr wenig Zeit. Ich gehe auch gern in die Berge, zum Fischen und auf die Jagd. Einfach Zeit zu haben, ohne diese enge Terminabstimmung. Da freue ich mich am meisten. Was mir fehlen wird, sind die Menschen.

Ist schon bekannt, wer Ihr Nachfolger wird?

Schöttl: Ja, das steht schon fest. Mein bisheriger Stellvertreter, Emanuel Luferseder, wird künftig die Geretsrieder Dienststelle leiten.