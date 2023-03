Wichtige Anlaufstelle in Geretsried: AWO-Jugendmigrationsdienst verändert sich

Personeller Wechsel

Die AWO berät seit über zehn Jahren junge Migrantinnen und Migranten in Geretsried. Ansprechpartnerin Katherine Schreyer-Keil zieht vor ihrem Ruhestand Bilanz.

Geretsried – Anfangs waren es Spätaussiedler, dann Arbeitsmigrantinnen und Migranten aus der Europäischen Union, später Menschen aus Syrien und seit einem Jahr insbesondere aus Afghanistan und der Ukraine, die beim Jugendmigrationsdienst (JMD) der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hilfe gesucht haben. Seit über zehn Jahren gibt es die Beratungsstelle in Geretsried. Und seit Anfang an sitzt dort Katherine Schreyer-Keil. Ende April geht die 64-Jährige in den Ruhestand. Ihre Nachfolge tritt Daniel Marschall an, der bislang Ansprechpartner in Hausham ist. Der Bedarf ist über die Jahre ungebrochen.

Wechsel beim AWO-Migrationsdienst - Anlaufstelle für junge Erwachsene in Geretsried

Der JMD unterstützt junge Migrantinnen und Migranten im Alter von zwölf bis 27 Jahren. „Der Hauptanteil sind junge Erwachsene“, erklärt Schreyer-Keil. Meist gehe es um Studium, Ausbildungs- oder Arbeitssuche, aber auch um die wirtschaftliche Versorgung, Sprachkurse und Berufsanerkennung. Wohnungsnot sei ebenfalls häufig ein Thema. Aber „da kann ich kaum helfen“, sagt die Sozialpädagogin mit Blick auf den angespannten Wohnungsmarkt.

Die Zahl der Klienten liegt pro Jahr relativ stabil bei etwa 120. Was sich geändert hat: „Die Unterstützung, die ich früher gegeben habe, konnte schnell umgesetzt werden.“ Inzwischen seien die Fälle langwieriger, weil mehr Themen zusammenkämen. Etwa, weil die Zugezogenen weniger Schuljahre vorweisen können und sich in Deutsch schwertun. Durch die mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg unerwarteten Ereignisse müssten die jungen Erwachsenen länger auf einen Platz in Berufsschule, Integrations- oder Sprachkurs warten. „Die Träger bemühen sich sehr, aber Fachkräfte sind schwer zu finden“, sagt Schreyer-Keil. Und nach Monaten der Ungewissheit sei es für die Klienten zäh, wieder ins Lernen zu kommen.

Jugendliche Migranten und Migrantinnen bräuchten mehr Möglichkeiten

Was sich die Migrationsberaterin für den Landkreis wünschen würde, wären mehr Möglichkeiten für die Jugendlichen. In München gebe es zum Beispiel ein gutes Projekt für diejenigen, die nicht in vorhandene öffentliche Bildungsangebote vermittelt werden können. Ein Verein unterstützt sie von der Alphabetisierung bis in die Arbeitswelt. „Bei uns hat das Angebot seine Grenzen“, bedauert Schreyer-Keil.

Neben der Beratung gehört es zu ihren Aufgaben, Projekte an Schulen in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach zu organisieren, die über das Familienministerium gefördert werden. In Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern sucht sie die Gruppenarbeit heraus, die gerade zu den Themen der Schüler passt. Das kann ein ergänzendes Sprach- und Kommunikationsangebot sein, Biografiearbeit oder auch Qualitraining. Jüngst gab es in einer Einrichtung sozialpädagogisches Kickboxen. „Weil die Schüler sich nicht mehr körperlich betätigen und schwer zu motivieren sind.“

Stadt Geretsried unterstützt AWO-Jugendmigrationsdienst finanziell

Ihre Arbeit, sagt Schreyer-Keil, sei sehr abwechslungsreich. Nach dem Studium arbeitete sie in einem Übergangswohnheim. Über die Spätaussiedlerberatung kam sie zur Betreuung von Integrationskursen und schließlich zum JMD. In Geretsried schätzt sie besonders, dass die Stadt offen sei für Integration. „Die Stadt finanziert den JMD mit einem Projekt, ohne könnten wir es nicht umsetzen“, ergänzt Fachdienstleiterin Semra Yazan-Bachmayr. Dadurch sei auch Deutschförderung an den Geretsrieder Mittelschulen möglich, die in den Schulalltag integriert ist. Mit allen Kooperationspartnern funktioniere die Zusammenarbeit sehr gut. Schreyer-Keil: „Ich habe meine Arbeit immer gerne gemacht.“

Info

Der Jugendmigrationsdienst der AWO ist mit Büros in Geretsried, Bad Tölz und Hausham vertreten. Die Migrationsberatung für Erwachsene hat ihren Sitz in Wolfratshausen. Kontakte zur Terminvereinbarung sind im Internet auf www.awo-kreisverband-miesbach.de/migrationsberatung/ zu finden.

