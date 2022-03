Wegen Ukraine-Krieg: Friedensgebet statt Faschingstreiben in Geretsried

Gut gefüllt war der Karl-Lederer-Platz am Dienstag in Geretsried. Die Menschen setzten ein Zeichen für den Frieden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Krieg und Fasching passen nicht zusammen: Die Stadt Geretsried veranstaltete deswegen am Dienstag ein Friedenskonzert auf dem Karl-Lederer-Platz.

Geretsried – Dass Fasching ist, hört man in Geretsried für gewöhnlich von Weitem. Da läuten im Rathaus die Urzeln mit ihren Glocken und schlagen mit ihren Peitschen. Partymusik schallt über den Karl-Lederer-Platz und lässt alle fröhlich sein. Heuer war das anders. Die Menschen zündeten Kerzen an, statt durch Luftschlangen zu pusten. Sie falteten die Hände zum Gebet, statt sich mit Rüscherl zuzuprosten.

Eigentlich sollte es trotz Corona-Pandemie zumindest ein „Fasching light“ mit den Urzeln und der Narreninsel werden. Doch dann griff Russland die Ukraine an, und die Stadt plante kurzfristig um. Krieg und Fasching passen nicht zusammen. Die Ankündigung, dass dennoch die Urzeln und Faschingsgarden der Narreninsel den Bürgermeister vom Rathaus zum Friedenskonzert auf der Platzmitte abholen sollten, mutete daher etwas skurril an.

Urzeln „verzichten heute bewusst auf Krach und Krawall“

Kerzenlicht für den Frieden: Die Geretsrieder Urzelzunft beteiligte sich am Friedenskonzert auf dem Karl-Lederer-Platz. Ihre traditionellen Zotteljacken und Glocken ließen sie diesmal aber daheim. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dahinter verbarg sich aber ein durchaus andächtiger Zug – bestehend aus Bürgermeister Michael Müller, den Geistlichen Georg Bücheler, Andreas Vogelmeier und Georgios Siomos sowie je 30 Mitgliedern der Siebenbürger Sachsen und der Wolfratshauser Faschingsgesellschaft.

Die Urzeln hatten ihre markanten Zotteljacken und Masken daheim gelassen. „Wir verzichten heute bewusst auf Krach und Krawall“, erklärte Peter Wagner, Chef der Urzelzunft. Die Aktiven der Narreninsel waren durch ihre gelb-schwarzen Jacken zu erkennen. „Die Kinder würden am liebsten immer auftreten, aber jeder war sofort dabei, dass wir uns hier als Gruppe solidarisch zeigen“, berichtete Vorsitzender Franz Hübler.

Bürgermeister fordert „Gerechtigkeit im Zusammenleben von Menschen auf allen Ebenen in unserer Welt“

Vor einer Bühne am PulsG-Gebäude hielten die Frauen, Männer, Mädchen und Buben brennende Kerzen in ihren Händen. Oben bedankte sich der Rathauschef, dass die Urzeln und die Garden trotz der Absage gekommen seien. Und bei Assunta Tammelleo, Vorsitzende des Kulturvereins Isar-Loisach, die spontan passendere Musik organisiert hat. „Wir wollten nicht einfach alles abblasen, sondern trotzdem ein Zeichen setzen“, erklärte Müller. In Geretsried wisse man aufgrund der eigenen Geschichte sehr genau, was Krieg bedeute. „Wir brauchen Gerechtigkeit im Zusammenleben von Menschen auf allen Ebenen in unserer Welt.“

Eine Europaflagge hatte Martin Kern mit auf den Karl-Lederer-Platz gebracht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Georg Bücheler, evangelischer Pfarrer, verurteilte Krieg im Allgemeinen aufs Schärfste. Er sei das größte Verbrechen, das Menschen gegenüber anderen Menschen verüben könnten. Bücheler appellierte an die Menschen: „Besiegt das Böse durch das Gute.“ Mit dem katholischen Pfarrer Andreas Vogelmeier und Archimandrit Georgios Siomos von der Griechisch-Orthodoxen Metropolie betete er für die Opfer von Gewaltherrschaft, Krieg und Terror. Die Geistlichen baten Gott um Frieden.

Karl-Lederer-Platz gut gefüllt

In einem mit Flatterband abgetrennten Bereich um die Bühne galt pandemiebedingt die 2G-Regel. Ein Security-Dienst kontrollierte die Nachweise am Eingang. Die meisten Besucher sparten sich das und blieben außenrum stehen. Auch von dort war die Bühne gut zu sehen. Viele waren der Einladung zum Friedenskonzert gefolgt. Der Platz war gut gefüllt.

Vereinzelt verkleidet: Anne Gruber und ihre Kinder trugen Blau und Gelb. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das begeisterte Martin Kern, der bereits am Freitag eine Kundgebung initiiert hatte (wir berichteten). „Es ist ein großartiges Zeichen“, so der Geretsrieder, der sich eine Europafahne um die Schultern gebunden hatte. Auch Anne Gruber aus Geretsried lobte die Möglichkeit, auf dem Karl-Lederer-Platz zusammenzukommen. „Für den Frieden“, hatte sie auf Russisch auf ihren Pulli geschrieben. Sie trug bewusst Gelb und Blau – die Farben der ukrainischen Flagge.

Der Dienstag ließ sich nicht ganz vom Fasching trennen. In lockeren Grüppchen verbrachten die Menschen – vereinzelt mit Perücke oder Clownsnase – den restlichen sonnigen Nachmittag bei Bratwurst und Crêpe auf dem Karl-Lederer-Platz. Frohsinn kam dabei aber wenig auf. Mit bairischem Gesang und Gitarrenmusik verbreiteten erst Maxi und Günther Wagner, dann Mathias Kellner eine entspannte Atmosphäre. Das Vokalensemble Mixed Voices beendete das Friedenskonzert.

