Wegen „unsicherem Eindruck“ mit Marihuana erwischt – Jugendrichterin zeigt sich nachsichtig

Von: Rudi Stallein

Knapp sieben Gramm hatte der Geretsrieder dabei. © Sebastian Kahnert/dpa

Beamte am Münchner Hauptbahnhof trauten ihren Nasen und erwischten einen Geretsrieder Schüler mit Cannabis. Die Jugendrichterin zeigt sich nachsichtig.

Geretsried – Weil er einen „unsicheren Eindruck machte“, so formulierte es ein Polizist in seinem Bericht, war ein 18-jähriger Geretsrieder am Münchner Hauptbahnhof kontrolliert worden. Ihre Nasen hatten die Beamten nicht getäuscht: 6,7 Gramm Marihuana trug der Schüler bei sich. Rund drei Gramm davon hatte er der Polizei später auf der Dienststelle herausgegeben. „Ich hatte eine Hose an mit sehr vielen Taschen“, entgegnete er auf die Frage der Richterin, ob die Polizei zuvor nicht gründlich gesucht habe.

Nun musste sich der Geretsrieder wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor dem Jugendgericht verantworten. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Grund: Der Angeklagte hatte wenig zu sagen, außer „das stimmt alles so“. Gleich nach dem Vorfall trat er zudem eine Therapie an, seit gut zwei Monaten ist er clean. „Das klingt hoffnungsvoll“, erklärte Richterin Friederike Kirschstein-Freund, nachdem sie den Therapiebericht verlesen hatte.

Geretsried: Jugendrichterin zeigt Gnade – „Sie haben ein Ziel“

Zwei Möglichkeiten zeigte sie dem Beschuldigten auf: das Verfahren einzustellen mit der Auflage, die Therapie nicht eigenmächtig abzubrechen. Oder ein Urteil mit derselben Auflage, aber verbunden mit der Androhung von bis zu vier Wochen Ungehorsamsarrest, falls die Therapie abgebrochen werden sollte. „Aber ich glaube, Möglichkeit zwei brauchen wir nicht. Sie machen den Eindruck, dass Sie sehr stark eigenmotiviert sind“, so die Richterin. „Und Sie haben ein Ziel, das ist schön!“ Nach Beendigung seiner Therapie will der 18-Jährige eine Ausbildung als Koch beginnen.

