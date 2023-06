Wegen Zwischenfalls auf Baustelle: Zufahrt nach Geretsried gesperrt.

Von: Peter Borchers

Sperrung in Geretsried: An der Blumenstraße gibt‘s kein Durchkommen © Stadt Geretsried

Bei Bauarbeiten in Geretsried kam es zu einem Zwischenfall. Die Durchfahrt ist nicht mehr sicher - deshalb wurde die Einfahrt Nord komplett gesperrt.

Geretsried - Bei den Bauarbeiten an der Blumenstraße in Geretsried kam es Mittwochmorgen zu einem Zwischenfall: Nach einer Rohrpressung bildete sich an der Ecke Blumen-/Elbestraße ein Hohlraum unter dem Asphalt. „Da ein sicheres Befahren der Straße in diesem Bereich aktuell nicht möglich ist, hat die Polizei die Zufahrt zur Stadt von der B11 kommend – Einfahrt Geretsried Nord, aus beiden Richtungen – temporär komplett gesperrt“, so Thomas Loibl, Sprecher der Stadt.

Die Ausfahrt auf die B11 ist nicht betroffen. Loibl bittet alle Verkehrsteilnehmer, den gesperrten Bereich zu umfahren und auf die alternativen Zufahrten Mitte, Jahnstraße sowie den Kreisverkehr im Süden auszuweichen. Die Baufirma arbeitet laut Loibl im betroffenen Bereich bereits an einer Lösung: Nach der Entfernung der Asphaltschicht werde der Hohlraum wiederverfüllt, danach neuer Asphalt aufgebracht. peb/Foto: stadt

