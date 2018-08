Wegkreuz am Radwegübergang: Es wurde aus tragischem Grund aufgestellt

Der Brauch, am Wegesrand Kreuze aufzustellen, ist in Bayern fest verwurzelt. In Geretsried gibt es einige, die wir in einer Serie vorstellen. Heute: das Wegkreuz kurz vor dem Geretsrieder Radwegübergang.

Geretsried – Der Anlass zur Errichtung des Gedenkkreuzes am Breslauer Weg war ein tragischer: Geretsrieds erster Pfarrer Alois Heske verunglückte am 26. Januar 1965 auf der Tattenkofener Straße. Er wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Wenige Wochen später starb der Geistliche an den Folgen des Unfalls.

+ Alois Heske war der erste Seelsorger in Geretsried © Privat Das Kreuz mit einem holzgeschnitzten Corpus Christi steht kurz vor dem Radwegübergang. Die Christus-Figur hing früher am Altarkreuz der Notkirche Maria Hilf. Sie entstand in einer umgebauten Lagerhalle des ehemaligen Rüstungsbetriebs Deutsche Sprengchemie (DSC) an der Johann-Sebastian-Bach-Straße und diente den Gläubigen von 1950 bis 1964 als Gotteshaus.

Alois Heske, der vor der Vertreibung Pfarrer in Bielau in der Erzdiözese Olmütz war, kam laut Heimatbuch am 2. Februar 1950 nach Geretsried. In den 15 Jahren seiner seelsorgerischen Tätigkeit setzte er sich für die Gründung der katholischen Bekenntnisschule, die Errichtung des Kindergartens, den Bau des Friedhofs sowie den Kauf und Ausbau der Notkirche ein. Mit der Zeit wurde der Kirchenraum zu klein, und Pfarrer Heske überzeugte seine Vorgesetzten von der Notwendigkeit, eine neue Kirche zu bauen. Grundsteinlegung war 1962, geweiht wurde das Gotteshaus zwei Jahre später. Die Kirche erhielt ein größeres Altarkreuz – das alte hatte ausgedient.

Nach dem Tod von Heske wurde Stefan Varadi Seelsorger. Unter seiner Ägide errichtete die Pfarrgemeinde Maria Hilf 1979 das Gedenkkreuz nahe der Unglücksstelle. Dafür verwendet wurde das alte Altarkreuz aus der Notkirche. 35 Jahre Wind und Wetter setzten der Figur zu und machten eine Restaurierung notwendig. Albert Chudalla nahm sich der Figur an und verhalf ihr wieder zu neuem Glanz. Der Geretsrieder ist Mitglied der Pfarrgemeinde und von Beruf Holz-Restaurator.

Die Figur aus Zirbelkiefer stammt von dem Münchner Bildhauer Anton Span. Fachmann Chudalla verzichtete darauf, den Corpus Christi neu zu kolorieren. Stattdessen nahm er die Farbreste mit einem Lösungsmittel ab und verschloss die Risse und Holzschäden wieder. Jetzt hat die Figur wieder ihre ursprüngliche Fassung. nej

In unserer Serie „Geretsrieder Wegkreuze“ beleuchten wir die Entstehungsgeschichte von einigen Kreuzen. Zusammengetragen und uns zur Verfügung gestellt hat die Informationen der Hobbyhistoriker Walter Holzer.