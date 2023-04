Weibliche Verstärkung für Sicherheitswacht: Junge Frauen freuen sich auf erste Einsätze

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Weibliche Verstärkung für die Geretsrieder Sicherheitswacht: (v. li.) Helmut Mazugo, Adela Turoczi, Silvia Trif, Willi Hieb, Erik Eichner, Stephanie Dickel (Stadt Geretsried) sowie SiWa-Ausbilder Polizeiobermeister Stefan Haberberger und Kriminalhauptkommissar Tobias Neubauer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Geretsried. Nicht auf dem Wenn etwas sein sollte – wir sind lediglich einen Funkruf entfernt. Kriminalhauptkommissar Tobias Neubauer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Geretsried © ist Nadine Binder. Foto: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Sicherheitswacht Geretsried vergrößert sich: Ab sofort gehören auch Adela Turoczi, Silvia Trif und Nadine Binder zum Team.

Geretsried – Gleich drei junge Damen verstärken ab sofort das Team der Sicherheitswacht (SiWa) Geretsried. Adela Turoczi (32), Silvia Trif (28) und Nadine Binder (29) werden in Zukunft neben Helmut Mazugo, Willi Hieb, Erik Eichner und Sinisa Krsic die größte Stadt im Landkreis bestreifen.

Die Einführung der SiWa in Geretsried geht auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahre 2019 zurück. „Wir begannen mit zwei Ehrenamtlichen, im Jahr darauf kamen zwei weitere dazu“, hält Kriminalhauptkommissar und stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Geretsried, Tobias Neubauer, einen kurzen Rückblick.

Sicherheitswacht in Geretsried: „Sind Mittler und Ansprechpartner für die Bürger“

Die Sicherheitswachtler in ihrer ebenfalls blauen Dienstkleidung seien inzwischen zu einem gewohnten Teil des Stadtbildes geworden. „Sie zeigen Präsenz, sind Mittler und Ansprechpartner für die Bürger.“ Diesen Eindruck bestätigt Stefanie Dickel seitens der Verwaltung. „Sie sind wertvoll für Geretsried und seine Bürger.“

Neubauer verweist auf die immer größer werdende Stadt mit aktuell 29 000 Einwohnern aus 105 verschiedenen Nationen. „Wir freuen uns, dass wir auch bei der SiWa verschiedene Herkunftsländer vereinen.“ Adela Turoczi und Silvia Trift beispielsweise kommen aus Rumänien, Turoczi spricht neben Deutsch und ihrer Muttersprache Rumänisch ebenso Englisch und Russisch.

Alle drei jungen Frauen freuen sich auf ihre Einsätze. „In meinem Land gibt es sehr viel Korruption und man kann sich schlecht ehrenamtlich engagieren“, begründet Turoczi ihren Wunsch, sich der SiWa anzuschließen. Die Sachbearbeiterin hätte sich durchaus vorstellen können, bei der Polizei Dienst zu tun. „So habe ich mit der SiWa einen guten Mittelweg gefunden.“

Ähnlich sind die Beweggründe ihrer Kolleginnen. Binder zeigt ebenfalls Interesse an der Polizeiarbeit und will mit Übernahme des Ehrenamtes den Wunsch der Bürger nach mehr Sicherheit unterstützen. Trif führt an, dass sie der Gesellschaft und ihrer neuen Heimat gerne etwas zurückgeben möchte.

Verstärkung für Sicherheitswacht Geretsried: Drei junge Frauen freuen sich auf Einsätze

Hinter dem Damen-Kleeblatt liegen 40 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten. „Selbstverteidigung, Erste Hilfe, Eingriffsrecht oder Digitalfunk“, zählt Polizeiobermeister Stefan Haberberger, der seit September 2022 für die Ausbildung der Sicherheitswacht zuständig ist, ein paar Punkte auf. Theoretische Fortbildungen stehen zudem immer wieder auf dem Programm.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Einsatzgebiete der Ehrenamtlichen sind vielfältig. Neben ihren normalen Touren begleiteten sie eine Streifenbesatzung beim Weihnachtsmarkt, unterstützten die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr bei Absperrmaßnahmen nach dem Fund einer Fliegerbombe und patrouillierten mit den Isarrangern durch das Naturschutzgebiet.

„So leistete die SiWa 2022 ehrenamtlich 271,5 Stunden. Jetzt, im ersten Quartal 2023, liegen wir bereits bei 107 Stunden“, rechnet Neubauer vor. Wichtig ist ihm auch, dass die Männer und Frauen nicht mit ihrer Aufgabe alleine gelassen werden. „Wenn etwas sein sollte – wir sind lediglich einen Funkruf entfernt.“

Sicherheitswacht Geretsried: Immer wieder Berührungspunkte mit Kollegen aus Wolfratshausen“

Mit den Kollegen aus Wolfratshausen gibt es ebenfalls immer wieder Berührungspunkte. „Das ist allein für den Erfahrungsaustausch und dem gegenseitig voneinander lernen nicht zu unterschätzen“, betont Mazugo gegenüber unserer Zeitung.

So waren er und Eichner mit zwei Wolfratshauser SiWa-Mitarbeitern gerade zufällig in der Loisachstadt unterwegs, als im Dezember vergangenen Jahres der verheerenden Brand am Obermarkt ausbrach. Die vier Männer leiteten sofort erste Hilfsmaßnahmen ein, bis die Rettungskräfte vor Ort waren. Der damalige Polizeipräsident Robert Kopp ehrte sie im Nachgang für dieses umsichtige Verhalten. sh

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.