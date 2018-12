Weihnachtskonzert des Geretsrieder Gymnasiums: Ein musikalischer Wintertraum

Eine weihnachtlich geschmückte Aula, amerikanische Weihnachtslieder, viele eifrige Musiker und ein großer Besucheransturm: Am Wochenende fand das Weihnachtskonzert des Gymnasiums statt.

Geretsried – Alle Jahre wieder stehen mehr als 100 Schüler und Schülerinnen auf der Bühne in der Aula des Geretsrieder Gymnasiums. Alle Jahre wieder kommen viele Besucher, um dem großen Weihnachtskonzert der Gymnasiasten zu lauschen. Die Veranstaltung in der Adventszeit ist auch ein fester Termin für Eltern und Angehörige. Da war klar, dass kein Platz in den Publikumsreihen frei blieb, sogar die Bestuhlung musste heuer bis in den Vorraum hinaus erweitert werden, um allen Besuchern eine Sitzgelegenheit zu bieten.

Wie bereits im Vorjahr, war die Aula von den Schülern weihnachtlich geschmückt und in grün-rotes Licht getaucht. Auch die Stimmung passte. Die Erwartung war demzufolge groß, was die jungen Solisten und Ensembles aus der Fachschaft Musik gleich präsentieren werden. Am Ende stand fest: Es war ein musikalischer Wintertraum mit vorwiegend amerikanischen Weihnachtssongs in populärmusikalischem Stil – frisch, fröhlich aber nicht zu fromm. Schon der Einstieg ins Programm ließ Winterstimmung aufkommen, mit diesem anheimelnden Schlitten-Schellen-Rhythmus, der so an die weißverschneite Glitzerwelt Amerikas erinnert.

Das Jugendsymphonieorchester spielte „Have Yourself a Merry Little Christmas“. Ein Musical-Stück, das im Jahr 1944 Judy Garland zum Welterfolg machte und Michael Bublé im Jahr 2011 wieder neu aufleben ließ. Im Anschluss, noch vor dem Großen Chor, spielten die kleinsten Nachwuchsmusiker der fünften und sechsten Jahrgangsstufen auf ihren Blasinstrumenten: Aufgeregt, rotbackig, voll konzentriert. Schließlich ist ein Auftritt vor hunderten Publikumsgästen nichts für schwache Nerven. Dafür gab’s berechtigterweise großen Applaus.

Lesen Sie auch:

Geretsrieder Weihnachtsmarkt lockt die Besucher an: „Richtig kuschelig“

Nach der Pause stand das Highlight bevor: Der Große Chor, der Kammerchor und das Jugend-Symphonie-Orchester gleichzeitig auf der Bühne, unter Leitung von Benedikt Jilek. Bei der Hymne „All Things Bright and Beautiful“ von John Rutter kam erneut ein typisch amerikanisches Weihnachts-Feeling auf. Der Abend brachte eine besonders hervorzuhebende Leistung: Alice, Lena und Felizitas von der Tanzgruppe der Fünftklässler traten alleine auf, weil der Rest ihrer Truppe krankheitsbedingt ausfallen musste. Die drei Mädchen präsentierten ihre einstudierte Tanzperformance auf die Musik von Lady Gaga. So kann’s passieren im Show-Business. Wer ein echter Profi werden will, muss auch solche Situationen meistern. Für den Mut der jungen Künstlerinnen gab es kräftigen Applaus und ein Pfeifkonzert der begeisterten Zuschauer. Das Konzert endete klassisch-traditionell mit der Big-Band der Schule.

web