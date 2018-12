Weihnachtsstimmung mal drei: Christkindlmärkte in Gelting, Stein und am Neuen Platz

Endspurt für die Christkindlmärkte: In Gelting, Stein und am Neuen Platz gab es am dritten Adventswochenende noch einmal Gelegenheit, mit Freunden eine Tasse Glühwein zu trinken, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen und die besinnliche Stimmung zu genießen.

Gelting

Seit etwa 15 Jahren feiert der Geltinger Burschenverein traditionell die Wintersonnwende auf dem Dorfplatz. Aus diesem schönen Brauch entwickelte sich vor elf Jahren der Christkindlmarkt. Er ist jedes Jahr am dritten Adventssamstag ein beliebter Treffpunkt für die Dorfbewohner, aber auch für Besucher aus der näheren Umgebung. „Es ist gemütlich, ja fast familiär hier“, sagte der Geltinger Peter Dörfler über die Atmosphäre auf dem Platz vor dem Dorfladen.

Gleich am Eingang erwarten einen Franz Wirtensohns brave Ziegen in einem Gehege. Die Kinder haben ihre Freude daran, sie zu streicheln. Der Temenos-Kindergarten und der Kindergarten St. Benedikt verkaufen gebastelte Weihnachtsgrußkarten, und glasierte Äpfel. Es gibt Waffeln, heißen Hirschkuss mit Sahne sowie Sterne und Laternen aus Holz zu kaufen.

„90 Eier haben wir heuer für unseren Waffelteig verarbeitet“, berichtet Andrea Lerche, die die süße Köstlichkeit seit elf Jahren mit Bettina Baumgartner und Monika Buxbaum auf dem Markt zubereitet. Der Erlös geht an soziale Einrichtungen.

Bis kurz vor Mitternacht stoßen die Geltinger Madln und Burschen darauf an, dass in knapp einer Woche mit der Wintersonnenwende die Tage wieder länger werden. Es ist ein friedliches Beisammenstehen um die Feuertonnen, die halbe Dorfjugend scheint gekommen zu sein. „Es is einfach schee, dass die Feier so guat okimmt“, sagt der zweite Vorsitzende des Burschenvereins, Sebastian Schrills. In Verbindung mit dem Christkindlmarkt erreiche man auch das etwas ältere Publikum.

Stein

Zum beliebten Jahresabschluss gemausert hat sich der kleine Weihnachtsmarkt vor dem Jugendtreff Ein-Stein im südlichsten Ortsteil Geretsrieds. Die Mitarbeiter des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA), Quartierstreffs und Caritas-Kindergartens bieten in den paar Buden hauptsächlich Kulinarisches wie Feuerzangenbowle, Würstl und Schmalzbrote an. Bei Imker Siegfried Gulde kann man frisch geernteten Honig und Bienenwachskerzen erwerben.

+ Prost: Beim Weihnachtsfest in Stein wärmten sich die Besucher mit Punsch und Glühwein. © Hans Lippert

Sowohl Bürgermeister Michael Müller als auch sein Stellvertreter Hans Hopfner erweisen dem Mini-Markt am Samstag mit ihrem Besuch die Ehre. Der Nikolaus bringt am Nachmittag Gaben für die Kleinen. Zur Live-Musik beginnen einige spontan zwischen den Buden zu tanzen. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. „Ich mag den Steiner Weihnachtsmarkt. Man trifft hier Menschen, die man das ganze Jahr über nicht sieht“, sagt Kerstin Halba, TVJA-Vorsitzende. Für nächstes Jahr seien mehr Stände geplant, verrät sie.

Neuer Platz

Zum dritten Mal hat das Quartiersmanagement der Stadt am Sonntag am Neuen Platz einen Christkindlmarkt auf die Beine gestellt. Handgefertigtes von Hobbykünstlern aus der Gegend steht hier im Vordergrund. „Der Markt wächst von Mal zu Mal“, freut sich Marktsprecher Sebastian Dorn. 15 Stände bilden heuer ein Rund auf dem großen Platz, der wunderbar dazu einlädt. Am Nachmittag tummeln sich zahlreiche Besucher zwischen ihnen. Sie bewundern die Filzengel von Susanne Wohlrab aus Geretsried, den Glasperlenschmuck von Diana Rooß, ebenfalls aus Geretsried, die Zirbenholzartikel und die reich verzierten Kerzen.

Gekauft wird den Künstlern zufolge jedoch wenig. „Es könnte besser laufen“, sagt Ute Tschersich, die italienische Gläser und Keramik – Ware, die auf Flohmärkten an sich gut ankomme – anbietet. Elisabeth Stern aus Bad Tölz berichtet, ihre selbst gemachten Glückwunschkarten für alle Gelegenheiten hätten in den vergangenen beiden Jahren mehr Abnehmer gefunden. Trude Hagenauer, die Karten mit selbst fotografierten Landschaftsbildern und bunte Kerzen mitgebracht hat, lässt sich vom eher schleppenden Geschäft nicht entmutigen: „Nächstes Jahr möchte ich gerne wiederkommen“, kündigt sie an.

+ Über schöne und praktische Zirbenholzartikel konnten sich die Kunden des Christkindlmarkts am Neuen Platz freuen. © Hans Lippert

Zur adventlichen Stimmung tragen der Kinder- und Jugendchor der katholischen Pfarrei Maria Hilf sowie der Sirenenchor mit ihren Liedern bei. Der Nikolaus schaut vorbei, zu Essen ist von Schmalzbroten über Burger bis hin zu Stollen für jeden Geschmack etwas dabei.

Tanja Lühr