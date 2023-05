Seinen Mädels geht’s am Weltbienentag gut: Geretsrieder Imker im Gespräch

Von: Jannis Gogolin

Peter Beedell, Imker am Geltinger Lehrbienenstand © Sabine Hermsdorf-Hiss/J.Dziemballa

Imker Peter Beedell hegt, pflegt und züchtet Bienenvölker am Geltinger Lehrbienenstand. Doch seine Bienen sind frustiert.

Geretsried – Rund 100 000 Kilometer legt ein Bienenvolk für ein Glas Honig zurück. Grund genug, ihnen einen Tag im Jahr zu widmen und ihr arbeitsames Leben zu würdigen. An diesem Samstag ist Weltbienentag. Peter Beedell vom Lehrbienenstand Gelting kennt die summenden Insekten gut. Er hegt, pflegt und züchtet die Völker für den Verein und baut jedem einen passenden Unterschlupf. Doch die aktuelle Stimmung in seinen Bienenstöcken ist etwas bedrückt.

Herr Beedell, wie geht es denn Ihren Bienen?

Meinen Mädels geht’s im Prinzip gut. Aber sie sind etwas frustriert. Die letzten Wochen haben sie sehr fleißig Löwenzahnnektar gesammelt. Die Regenperiode gerade zwingt sie aber zum Nichtstun. Und jetzt haben sie ihren ganzen Vorrat selbst verbraucht. Wir Menschen bekommen leider nichts von dem knallgelben, äußerst süßen Honig ab. Und dabei gab es bei mir seit 20 Jahren das erste Mal die optimalen Voraussetzungen für Löwenzahnhonig. Wobei: Ich mag den herben, würzigen Wald-Honig sowieso lieber.

Und wie steht’s um die Bienen generell? Vor drei Jahren haben sie ja sogar ihr eigenes Volksbegehren bekommen.

Ich habe schon das Gefühl, dass das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ geholfen hat. In den letzten drei Jahren habe ich immer mehr Feldränder mit Wildblumen entdeckt. Sogar in der Stadt sehe ich vermehrt Wildmischungen. Das hilft den Tieren. So finden sie nicht nur sogenannte Inseln mit nektarreichen Pflanzen, sondern ganze Gebiete. Bienen wie andere Insekten können weiter wandern und sich besser verbreiten, neuen Lebensraum erschließen. Für mich ist das ein klares Zeichen, dass das Bewusstsein und Interesse für die Tiere gewachsen ist.

Der Sommer rückt immer näher. Damit auch die Zeit der Bienenstiche. Haben Sie Tipps?

Gar nicht erst gestochen zu werden (lacht). Bienen und Menschen passen sehr gut zusammen. Wenn eine Biene sticht – es kostet sie ihr Leben – dann nur, um ihren Stock zu verteidigen. Also tun sie das nur, wenn Menschen sie bedrohen, wild um sich schlagen oder aus Versehen auf sie treten. Sonst weichen die Bienen Menschen aus. Der Schlaue gibt nach (lacht).

Keine Handschuhe oder Schleier: Geltinger Imker vertraut seinen Bienen

Und wie schützen Sie sich als Imker? In Ihrer Arbeit können Sie den Tieren ja kaum ausweichen.

Ich selbst benutze an meinen Bienenstöcken keine Handschuhe oder Schleier – und fahre damit sehr gut. Gestochen werde ich selten, weil ich ruhig bleibe und die Honigbienen merken, dass ich keine Gefahr bin. Außerdem tragen wir als Imker eine Verantwortung, bei der Züchtung aggressiven Bienen vorzubeugen. Unsere Völker sind daher generell ruhiger, fast handzahm.

Was können die Menschen tun, um den Bienen ihr arbeitsames Leben zu erleichtern?

Bienen brauchen neben Nektar auch einen Zugang zum Wasser. Teller mit Wasser im Garten oder auf dem Balkon aufzustellen, hilft ihnen sehr. Für Wildbienen, die im Gegensatz zu Honigbienen nicht in Völkern und Stöcken leben, kann man sogenannte Bienenhotels aufstellen. Ein Holzblock mit gebohrten Löchern reicht dafür vollkommen. Meine achtjährige Enkelin baute erst eins in einem Workshop von Nagel und Faden. Das bekommt also jeder hin.

