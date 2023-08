Wenn im Winter die Schule kalt bleibt: Elftklässler diskutieren über Heizen und Klimaschutz

Teilen

Von Holzpellets bis Rapsöl: Auch über Energie aus der Natur lernten die Elftklässler beim Energietag. © Gymnasium Geretsried

Mit dem Thema Heizen und Klimaschutz beschäftigten sich die Elftklässler des Geretsrieder Gymnasiums. Anlass war der sogenannte Energietag.

Geretsried – Zum ersten Mal fand kürzlich ein Energietag in den elften Klassen des Geretsrieder Gymnasiums statt. Gleich zu Beginn wurden die Schülerinnen und Schüler laut Pressemitteilung des Landratsamts mit einem radikalen Szenario konfrontiert: Als drastische Maßnahme zum Klimaschutz habe die Schulleitung beschlossen, auch im Winter nicht mehr zu heizen. „Ok, krass…“, waren die ersten Reaktionen der Schüler. Mit einer regen Diskussion war der Grundstein für einen spannenden Vormittag gelegt.

Als Argumentationshilfe gaben die Referentinnen Garnet Wachsmann, Bildungsreferentin der Energiewende Oberland( EWO, und Johanna Bartsch den Schülern verschiedene Reaktionsmöglichkeiten sowie Für und Wider der radikalen Maßnahme zur Hand. Auch die Kompetenz „Gemeinsam mit anderen planen und handeln“ wurde dabei gestärkt.

Energietag im Geretsrieder Gymnasium: Schüler mit radikalem Szenario konfrontiert

In einem weiteren Gedankenspiel ging man der Frage nach, wo sich der größte Energieverbrauch der Stadt Geretsried verbirgt. Ist es in Form von Strom, beim Heizen und für Warmwasser oder im Mobilitätssektor? Hierfür nutzten die Schüler reale Daten aus dem Teilenergienutzungskonzept Kommune, anhand dieser sie dem Energieverbrauch der Stadt auf den Grund gingen. Hier ging es auch um die Aufgaben vom kommunalen Klimaschutzmanagement der Stadt beziehungsweise des Landkreises sowie der EWO.

Als nächstes ging es darum, welche Rolle eine Schule beim Klimaschutz spielt – und wie sie ihren Beitrag zur Energiewende leisten kann.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

In einem Workshop wurden die Elftklässler anschließend herausgefordert, ihren CO2-Fußabdruck zu senken. Bei einem anderen Workshop schlüpften die Schüler in die Positionen von Lokalpolitikern und Fachleuten aus der Energiebranche und debattierten bei einer fiktiven Gemeinderatssitzung über das Thema Energiewende. Aktuelle Beispiele aus der Stadt Geretsried, wie die Geothermiebohrung in Gelting und die Förderung von Balkonkraftwerken, dienten als Informationsbasis.

Bei Energietag: Schüler in Workshop herausgefordert

Die Elftklässler konnten durch eine Förderung des Landkreises an dem Projekttag teilnehmen. Grundsätzlich eigne sich der Tag zu Themen um erneuerbare Energien und Energiewende aber für verschiedene Jahrgangsstufen, schreibt das Landratsamt in seiner Mittelung, da er individuell angepasst werden könne.

Die Landkreis-Klimaschutzmanagerin, Veronika Böhm, würde es begrüßen, „wenn dieses Format in Zukunft öfter an weiterführenden Schulen stattfinden könnte“. Interessierte Schulen können sich bei Garnet Wachsmann, unter der Rufnummer 0 88 56/8 05 36 27 melden. red

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.