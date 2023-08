„Wer sich nicht an Regeln hält, fliegt raus!“ – Boxen als Antiaggressionstraining beim Verein „Edelweiß“

Von: Peter Herrmann

Antiaggressionstraining im Ring: Waleri Weinert (re.) boxt mit der 14-jährigen Oberbayerischen Meisterin Valentina Padzierny. © ph

25 Jahre gibt es den Sport- und Jugendverein „Edelweiß“ schon. Der Verein zählt mittlerweile 128 Mitglieder. Das Boxen eignet sich gut als Antiaggressionstraining.

Geretsried – Vor 25 Jahren gründete Waleri Weinert in Geretsried den Sport- und Jugendverein „Edelweiß“, dessen Mitgliederzahl mittlerweile auf 128 angewachsen ist. „Etwa 70 Prozent haben einen Migrationshintergrund“, erzählt der 63-Jährige bei einem Besuch unserer Zeitung. Dass der Verein in der Öffentlichkeit vor allem als Boxclub gesehen wird, stört Weinert ein bisschen. „Es geht um Antiaggressionstraining, und dafür eignet sich Boxen am besten“, stellt der gebürtige Russe fest.

Sofort den Weg zur Tür gezeigt: „Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus“

Was sich wie ein Widerspruch anhört, wird am Tag der offenen Tür plausibel. Voller Konzentration sind die Jugendlichen bei der Sache, machen verschiedenen Übungen, lachen in den Pausen und tauschen sich aus. Nach einem Schnuppertraining entschließen sich zehn junge Burschen und Mädchen, dem Verein beizutreten. Zwei Tage zuvor war es nicht ganz so harmonisch verlaufen, weil zwei Jungs aggressiv wurden. „Denen habe ich sofort den Weg zu Tür gezeigt: Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus.“ Da bleibt Weinert konsequent.

Eltern würden ihre Kinder nach einem halben Jahr anders wahrnehmen

Dass einige seiner Schützlinge mittlerweile sportliche Erfolge feiern, erfüllt ihn mit Stolz. So wurde die 14-jährige Valentina Padzierny in diesem Jahr Oberbayerische Meisterin. Beim Sparring mit ihr kam Weinert ganz schön ins Schwitzen. Oft stellen sich positive Lerneffekte im Sozialverhalten schon sehr schnell ein. „Ich rede nach einem halben Jahr mit den Eltern, die ihre Kinder nun anders wahrnehmen.“ Auch Lehrerinnen und Lehrer stellten die Vorzüge des Antiaggressionstraining fest.

Die Übungsstunden finden für Kinder und Schüler jeweils am Dienstag und Donnerstag statt. Erwachsene treffen sich an anderen Tagen zu Geschicklichkeitsspielen, Sit-ups und Bauchmuskelübungen.

Russen und Ukrainer treffen hier aufeinander: Verständigung trotz des Kriegs gut

Für seine Integrationsarbeit hat der Verein „Edelweiß“ im vergangenen Jahr vom Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro bekommen. Weinert hat „mit dem Geld neue Sportausrüstung für die Jugendlichen gekauft“. Leider hätten einige inzwischen den Wohnsitz gewechselt und die Ausrüstungsgegenstände nicht zurückgegeben. Solche Rückschläge hindern Weinert nicht am Weitermachen.

In den Räumen an der Jeschkenstraße 22 treffen auch Russen und geflüchtete Ukrainer aufeinander. Die Verständigung klappt trotz des Kriegs gut. „Viele der jugendlichen Russen sind in Deutschland geboren und kennen den Konflikt nur aus dem Fernsehen“, erklärt der Antiaggressionstrainer. Ihm ist die Herkunft seiner Schützlinge ohnehin egal – nur an die Regeln müssen sie sich halten.

