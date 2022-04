Werner Sebb und Gernot Schnabl veröffentlichen Buch mit Erinnerungen

Stolz auf ihr gemeinsames Werk: Werner Sebb (li.) und Gernot Schnabl bei der Vorstellung ihres Buchs vor dem Museum der Stadt Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beide liebäugelten schon länger damit, Erinnerungen an frühere Zeiten aufzuschreiben. Jetzt haben Werner Sebb und Gernot Schnabl ein Buch veröffentlicht.

Geretsried – Der Entschluss, die „Geretsrieder Geschichten“ auch zu veröffentlichen, fiel dann doch recht schnell während einer gemeinsamen Autofahrt nach Miesbach. Jetzt ist das knapp 170 Seiten starke Büchlein gedruckt. Ihr Werk präsentierten die beiden Autoren Werner Sebb (82) und Gernot Schnabl (84) vor Kurzem der Presse.

Anekdoten aus der Zeit von 1946 bis 1970

„Viele meiner Schilderungen stammen aus dem Lager Buchberg, also jenem Lager, das innerhalb von nur 15 Jahren einer Vielzahl unterschiedlicher Gruppierungen als Unterkunft diente“, sagte Sebb, dessen Familie im April 1946 aus Graslitz vertrieben wurde und wie viele andere Heimatvertriebene in eben dieses Lager nach Geretsried kam. Er hatte den Wunsch, Anekdoten zu Papier zu bringen, „die mir speziell aus der Zeit zwischen 1946 und 1970 noch in Erinnerung sind und die vermutlich ohne die damals herrschenden Verhältnisse nicht denkbar wären“. Außerdem wollte er der zahlreichen Originale gedenken, „die die damaligen Lebensumstände in einer Art und Vielfalt hervorbrachten, wie man sich das in unserer nüchternen und materiell geprägten Gesellschaft kaum mehr vorstellen kann“.

Ein Kriegsveteran ohne Hände steuert einen Truck

So ein Original war Rudolf Pöschmann, der im Krieg beide Hände verloren hatte. Trotzdem setzte er sich ans Steuer eines Autos, wie im Buch zu lesen ist. Unter anderem steuerte er einen dreiachsigen Truck aus amerikanischen Militärbeständen. „Damit fuhr er lange Jahre alle möglichen Transportgüter“, so Sebb. Gelegentlich beförderte er auch Personen. „Ich selbst bin gemeinsam mit meinem Onkel Erich 1952 zum Grünwalder Stadion nach München gefahren.“ Dort fand ein Pokalturnier mit bekannten Fußballklubs statt. „Wir saßen auf losen Holzbänken auf der Ladefläche – heute wäre das unvorstellbar.“

Mehr als 20 Interviews geführt, vier ausgewählt

Co-Autor Gernot Schnabl wollte Leserinnen und Lesern zeigen, wie unterschiedlich die Gründe und Wege von Gruppen, Familien und Einzelpersonen waren, sich in Geretsried niederzulassen. „Die Heimat verlieren, eine neue suchen und finden, sich informieren und es zu schätzen, eine Heimat zu haben, hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt“, erklärte der gebürtige Tachauer. Er führte mehr als 20 Interviews, für das Buch wählte er vier aus – unter anderem das mit Anna Hahn, die als zehnjähriges Mädchen noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor den Russen floh – ohne ihre Familie. Der Großteil der Geretsrieder Bevölkerung sei mit derartigen Erlebnissen konfrontiert, wie kaum die Menschen eines anderen Orts. Wie berichtet leben in der größten Stadt im Landkreis mehr als 110 Nationen.

Für beide, die bis dahin kaum über einschlägige Erfahrung verfügten, sei schon die Konzipierung des Buchs eine große Herausforderung gewesen. Mehr aber noch, schriftstellerische Regeln und den heute gültigen Anforderungen des Datenschutzes und des Urheberrechts gerecht zu werden, räumte Sebb ein. „Wie er, so habe auch ich mit Freude an unserem Bücherl gearbeitet“, ergänzte Schnabl. „Als Freunde sind wir bei der Konzeption zusammengewachsen.“ Die Autoren dankten allen, die die Publikation möglich machten – allen voran dem Förderverein des Museums, der die Vorfinanzierung übernahm.

Auflage von 600 Stück

Das Buch „Geretsrieder Geschichten“ (Auflage 600 Stück) kostet 12,50 Euro und ist erhältlich bei Schreibwaren Schröter, den Filialen der Sparkasse, der Buchhandlung Osiander, im städtischen Kulturamt sowie bei Werner Sebb persönlich.

