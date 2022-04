Mittelschülern gelingt sensationeller Erfolg beim Wettbewerb „Jugend präsentiert“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gratulation: Schulleiter Florian Kropius, Mathematiklehrerin Kinga Gürlebeck, Klassenleiterin Derya Özsahan, unten die beiden Finalisten Eren Yazici und Emanuel Wustlich. © Hermsdorf-Hiss

Zwei Mittelschülern ist ein sensationeller Erfolg beim Wettbewerb „Jugend präsentiert“ gelungen. Sie überzeugten mit ihren Videos und stehen im Bundesfinale.

Geretsried – Man kann es durchaus als Sensation bezeichnen: Die Klasse 10a der Mittelschule Geretsried hat sich mit acht Erklärvideos zum Thema „Lineare Funktion“ am Wettbewerb „Jugend präsentiert“ beteiligt. Nun stehen zwei Schüler, Emanuel Wustlich und Eren Yazici, im Bundesfinale. Sie haben sich damit unterm Strich gegenüber 6000 Mitschülern durchgesetzt.

„Jugend präsentiert“ möchte die Präsentationskompetenzen der Schüler vor allem in naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern fördern. „Bei diesem Projekt dient das didaktische 4-K-Modell als Grundlage“, erklärt Mathematiklehrerin Kinga Gürlebeck, die im Internet auf den Wettbewerb gestoßen war. 4-K steht für „Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation“.

Gürlebeck schlug der 10A des M-Zweiges ihre Idee vor – und die waren sofort bereit, die Herausforderung anzunehmen. „Und das, obwohl sie wegen des Abschlusses und dem Füllen von Lücken, die durch die Corona-Situation entstanden sind, unter Dauerstrom stehen“, zeigt sich auch Klassleiterin Derya Özsahan beeindruckt.

6131 Schüler - überwiegend von Gymnasien - haben sich an Wettbewerb „Jugend präsentiert“ beteiligt

Als Thema gab Gürlebeck die „Lineare Funktion“ vor. Die 29 Schüler bildeten acht Gruppen und drehten mit einfachsten Mitteln Erklärvideos, die anschließend an „Jugend präsentiert“ weitergeleitet wurden. „Bei dem Wettbewerb haben insgesamt 6131 Schüler mitgemacht“, sagt Özsahan. Schulen aus der gesamten Bundesrepublik und deutsche Auslandsschulen beteiligten sich – laut der Klassenleiterin „überwiegend Gymnasien.“ Die Geretsrieder war die einzige Mittelschule aus Bayern. „Normalerweise wird immer nur in die Besten, sprich die Gymnasien, investiert“, bemerkt Özsahan kritisch. „Aber auch wir haben Talente, die es zu fördern lohnt.“

Umso größer war die Freude, dass von den acht eingereichten Videos die Hälfte in die engere Auswahl kam. „Es qualifizierten sich nur 500 Teilnehmer für das Länderfinale“, so Gürlebeck stolz. Allerdings mussten die Schüler danach erneut zur Handykamera greifen, um weiter in Richtung Bundesfinale zu kommen. „Sie sollten nun ihre Themen selbst präsentieren, möglichst an Hand eines Alltagsbeispiels“, fährt Gürlebeck fort.

Schulleiter Florian Kropius überwältigt von Erfolg

Wieder trafen sich Lehrerin und Schüler nach dem Unterricht. Texte wurden entworfen und verworfen, neue Ideen auf Umsetzung geprüft, das Klassenzimmer kurzerhand in ein Aufnahmestudio umgewandelt. Nicht selten dauerten die Arbeiten bis Mitternacht. „Zwischenzeitlich war ich noch in Quarantäne“, erzählt Finalist Emanuel Wustlich. Wirklich Lampenfieber hatten er und Eren Yazici bei den Aufnahmen nicht. „Es war ja kein großes Publikum dabei, da fällt es leichter zu sprechen“, sagt Eren.

Schwieriger war es für die beiden 16-Jährigen, sich nicht zu verhaspeln. „Einmal hatten sie es perfekt präsentiert“, erinnert sich die Mathematiklehrerin, „und ich hatte vergessen auf ,Aufnahme‘ zu drücken.“ Dann zickte das Internet beim Hochladen. Doch der Einsatz hat sich gelohnt: Die beiden Geretsrieder Mittelschüler stehen im Bundesfinale.

Schulleiter Florian Kropius zeigt sich überwältigt von dem Erfolg. „Meine Anerkennung richtet sich auch an die beiden Lehrkräfte“, lobt er. „Man merkt, Ihr Beruf ist eher eine Berufung.“ Und wie geht es für Eren Yazici und Emanuel Wustlich nach der Mittleren Reife weiter? Die Finalisten sehen ihren Weg klar vor sich: Beide möchten die Fachoberschule in Bad Tölz besuchen und sich später der Rechtswissenschaft widmen. Also kein Mathe? Einstimmiges Kopfschütteln: „Da liegt die Wahrscheinlichkeit bei Null.“

