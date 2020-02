Wie die Amerikaner das heutige Geretsried erschufen

Geretsried – Was für eine rasante Entwicklung hat Geretsried hingelegt: Von einer kleinen Siedlung im Wolfratshauser Forst hat sich die Gemeinde innerhalb von 70 Jahren zu einer modernen Stadt mit 26 000 Einwohnern entwickelt. Aber Geretsried ist keineswegs aus dem Nichts entstanden. Wichtige Bausteine waren die Reste zweier Munitionsfabriken, auf denen die Stadt von Heimatvertriebenen errichtet wurde.

+ Volles Haus: Friedrich Schumacher vom Arbeitskreis Historisches Geretsried referierte im evangelischen Gemeindezentrum über die Anfänge Geretsrieds. © Foto: Hermsdorf-Hiss

In den Munitionsfabriken von Dynamit Aktiengesellschaft (DAG) und Deutscher Sprengchemie (DSC) wurde während des Zweiten Weltkriegs Sprengstoff hergestellt. Insgesamt gab es etwa 600 Gebäude, berichtete Friedrich Schumacher vom Arbeitskreis Historisches Geretsried beim Treffpunkt Wendeltreppe am Donnerstagabend im Gemeindezentrum der evangelischen Petruskirche. Drei Kraftwerke, die in der Nähe der Isar lagen, trieben mit dem erzeugten Strom die Maschinen an.