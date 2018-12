Wie feiert die Welt Weihnachten?  Geretsrieder Musikschüler zeigen‘s

Bei einem festlichen Konzert nehmen junge Geretsrieder ihr Publikum mit auf eine Reise um den Erdball.

Geretsried – In der Adventszeit zählen die Kinder ungeduldig die Tage, bis endlich Weihnachten ist. Wie das Fest in anderen Ländern aussieht, haben sich die Mädchen und Buben der Musikschule Geretsried angeschaut. Sie entführten ihr Publikum beim Weihnachtskonzert in der Kirche Heilige Familie auf eine musikalische Reise rund um den Globus. Sabrina Schwenger, kaufmännische Schulleiterin, berichtete unterhaltsam von den verschiedenen Weihnachtsbräuchen.

Wie es Tradition ist, wurde zum ersten Advent die erste Kerze an dem großen Adventskranz in der voll besetzten Kirche angezündet. Passend dazu las die zehnjährige Musikschülerin Johanna Pechtl ein stimmungsvolles Gedicht. Dann wurde es musikalisch: Die jungen Gitarrinos und die Akkordeonschüler der Musikschule präsentierten deutsche Stücke unterschiedlicher Epochen. Wunderschön harmonisch erklang die Sologeige mit den Akkordeons.

Getragen von Querflötenklängen ging die Reise weiter nach Frankreich. Hier gibt es zum Weihnachtsfest ganz besondere Köstlichkeiten, wie Schwenger erklärte. Auch von den Bräuchen zu Tisch in Polen, Afrika, China und den Philippinen wusste sie Anekdoten zu erzählen – begleitet vom großen 20-köpfigen Geigen- und Querflötenensemble. Während die Menschen in Ghana das Fest mit einem Feuerwerk begehen und in Mexiko mit einem Umzug gefeiert wird, der neun Tage dauert und an die Schwangerschaft Marias erinnern soll, hat sich europaweit der Brauch des Aufstellens der Weihnachtskrippe durchgesetzt. Festliche Bläserklänge mischten sich mit Orgelmusik, zu hören waren ein Solotrompeter, die Young Brass und das Streicherensemble.

Während Schwenger über die Entstehung berichtete, postierten sich Musikschüler als lebende Krippe im Kirchenrund. Mit Hirtenstückl aus Bayern, Schlesien und Österreich und dem berühmten Air von Johann Sebastian Bach wechselten sich Gitarrinos, Akkordeons und das Cello-Ensemble „Deep Strings“ stimmungsvoll ab.

Den musikalischen Abschluss des abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Konzerts bildeten dann ein Trompetenduo, junge Sängerinnen mit Querflötenbegleitung und das Blockflötenensemble „Flötenschlümpfe“ unter neuer Leitung. Wunderbarer Schlusspunkt waren die beiden südamerikanischen Stücke des Gitarrenorchesters.

red

Lesen Sie auch: Advent in Geretsried: Von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt