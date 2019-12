Wie Geretsried zu Gelting kam

Hobbyhistoriker Helmut Schmidmeier erzählt im Museum der Stadt aus der Geschichte Geretsrieds.

Geretsried – „Als Geretsried zu Gelting kam“ heißt eine Sonderausstellung, die derzeit im Museum der Stadt gezeigt wird. Helmut Schmidmeier vom Arbeitskreis Historisches Geretsried hat alte Katasterauszüge und Flurkarten studiert und anhand der Unterlagen die Entwicklung der „Gmain“ Gelting, die um 1800 lediglich eine Weidegenossenschaft von 32 Bauern war, bis zur Gemeinde dargelegt, zu der auch die Urzelle Geretsrieds, die zwei Höfe bei der Nikolauskapelle gehörte.

Bereits im 6. Jahrhundert entstanden die Siedlungen „Gelto“ (Gelting) und „Publio“ (Pupplinger Au) auf einer nacheiszeitlichen Hochuferterrasse der Isar. Im 11. und 12. Jahrhundert gab es eine Art wirtschaftlicher Revolution. Eine neue Gesellschaftsordnung bestehend aus Geistlichkeit, Adel und Bauern bildete sich heraus. Ackerflächen wurden vergeben, die Bauern zahlten Abgaben an die Klöster.

Im 18. Jahrhundert war auch der Landkreis geprägt von den Reformen Maximilian Graf von Montgelas’. Mehrere Ausstellungstafeln widmet Schmidmeier der Steuerreform und der Gebietsreform ab 1752. Er stellt die Landvermessung zwischen 1809 und 1825 dar sowie die Bildung von Katastern.

Die ersten neuen Grundstücksverzeichnisse (Kataster) wurden im Landgericht Wolfratshausen erstellt. Jedes Grundstück war vermessen und in der Flurkarte dargestellt. Für jeden Eigentümer wurden alle notwendigen Angaben über seinen Bestand an Grundstücken, Steuern, Abgaben, Rechte und Pflichten im Kataster eingetragen, zum Gebrauch von Behörden und Privatpersonen. Nach der Fertigstellung erhielt jeder Grundstückseigner einen Auszug seiner Daten.

„Der anfängliche Widerstand gegen Vermessung und Kataster schwand sehr schnell“, berichtet Schmidmeier. Doch es gab auch Streitigkeiten über Grundstücke, unter anderem um 1850 um zwei Wiesen, die „Schulerwies“ und die „Klaffnerin“. Ebenso wurden die Wälder aufgeteilt. Bei einer Neuvermessung von 1865 wurde „das Farchet“ aus der Gemeinde Gelting herausgenommen und Wolfratshausen eingemeindet.

Der Hobbyhistoriker skizziert die Geschichte des Wolfsees bei Schwaigwall, der dem „Wolfseer“ Jakob Rothmaier gehörte. Dessen Witwe verkaufte den See 1821 an den Fohlenhof Schwaigwall. Das Wasser war da schon abgelassen und der Boden kultiviert worden. Schmidmeier erzählt über die Pflügetechnik der damaligen Zeit und beschreibt die Zugehörigkeiten zu den Klöstern. So gehörten die Höfe bei der Nikolauskapelle früher zu Beuerberg.

„Die Kataster sind die Grundlage für alle Heimatforscher“, sagt Schmidmeier über seine Motivation, sich so eingehend mit ihnen befasst zu haben. Bürgermeister Michael Müller versprach in seinem Grußwort, sich auch künftig dafür einzusetzen, dass Gelting seine Identität bewahre, auch wenn es 1978 nach dem Willen von über 60 Prozent der Dorfbevölkerung in die Stadt Geretsried eingemeindet wurde.

