Wie JU-Kreisvorsitzender Seppi Rohrmoser junge Menschen für die Partei gewinnen will

Seppi Rohrmoser (21) aus Bad Heilbrunn hat ein großes Ziel: Er will junge Leute in die Stadt- und Gemeinderäte und in den Kreistag bringen.

Geretsried – Frischen Wind brachte der im März neu gewählte Kreisvorsitzende der Jungen Union, Josef Rohrmoser, an den CSU-Stammtisch im Gasthof Geiger. Bei hochsommerlichen Temperaturen nahm der Bankkaufmann (21) aus Bad Heilbrunn die kleine Runde auf der einen Seite mit seinem umfangreichen politischen Wissen und auf der anderen mit seiner lockeren, bayerischen Art für sich ein.

Seppi Rohrmoser, wie er lieber genannt wird, hat vor allem ein großes Ziel: Er will junge Leute in die Stadt- und Gemeinderäte und in den Kreistag bringen. Es könne doch nicht sein, dass Vize-Landrat Thomas Holz (CSU) mit 43 Jahren das jüngste Kreistagsmitglied sei, meinte er. Der Kreisvorsitzende kündigte an, die JU werde künftig stärker auf Festen vertreten sein und sich dort auch zu erkennen geben. Es herrsche das Vorurteil, die Nachwuchsorganisation der CSU bestehe nur aus „Anzugträgern“. Das stimme nicht. „Bei uns san sympathische, super Leit’, mit dene ma vui Spaß haben, aber in der Sache auch sehr gut diskutieren kann“, sagte Rohrmoser. Er wolle junge Menschen für Politik begeistern. Jeder sei willkommen, auch wenn er sich nicht längerfristig binden oder eine Aufgabe in den Ortsverbänden oder im Kreisverband übernehmen wolle.

Doch nicht nur dorthin, wo es lustig ist, auch dorthin, wo es unangenehm sein könnte, will die JU gehen, nämlich zu den „Fridays-for-Future“-Veranstaltungen.

Rohrmoser sagte, ihn ärgere ein Leitspruch der Demonstranten, den er auf einem Plakat gelesen habe: „Nie mehr CSU“. Auch die CSU sei für den Klimaschutz, betonte er. Gerade habe sie auf dem Bezirksparteitag in Ingolstadt ein 22-seitiges Konzept zur Nachhaltigkeit verabschiedet. Darin seien viele Punkte wie bauliche Maßnahmen und die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs verankert. Letztere ist für Rohrmoser ein wichtiges Thema im Landkreis. Für den wünscht sich der Bad Heilbrunner Anton Demmel (CSU) als neuen Landrat, was er auch mit seinem T-Shirt mit der Aufschrift „Team Demmel“ zum Ausdruck brachte.

Unter Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) sei es „nicht schlecht gelaufen“, räumte er ein. Doch nach zwölf Jahren sollte „ein neuer Besen durchs Landratsamt kehren“. Demmel sei „zu 100 Prozent der richtige Mann für das Amt“. Außerdem findet der JU-Chef: „Wir können und sollten positiv und optimistisch in die Kommunalwahlen 2020 gehen.“ Eloquent und informiert zeigte sich Rohrmoser zu überregionalen Themen wie der Zukunft der Großen Koalition oder der Personaldebatte um den EU-Kommissionspräsidenten.

In der anschließenden Diskussion wurde beklagt, dass in Deutschland alles verkompliziert werde und zu lange dauere: Stichwort Maut. Zu lange dauert dem Ortsvorsitzenden Ewald Kailberth auch die Verlegung der Bundesstraße 11 an den Schwaigwaller Hang. Die Finanzierung sei gesichert, die Genehmigung vorhanden. Aber es gehe nichts voran, kritisierte er. Stammtisch-Besucherin Lena Gneist von den Grünen traf bei CSU-Stadt- und Kreisrätin Sabine Lorenz auf Zustimmung mit ihrer Forderung nach dem Ausbau und der besseren Beschilderung der Radwege. Ein durchgängiger Radweg von Geretsried nach Bad Tölz etwa sei ein jahrzehntelanges Anliegen, so Lorenz.

Kreis- und Stadtrat Franz Wirtensohn erinnerte daran, dass der Bau am Grunderwerb scheitere. Gneists Wunsch, in Geretsried Lastenräder zum Ausleihen zu installieren, fand im Prinzip ebenfalls Zustimmung. Kailberth, der so ein Gefährt nach eigenen Angaben schon selbst getestet hat, könnte sich vorstellen, die Räder in großen Wohngebieten wie dem Johannisplatz, dem Neuen Platz und an der Banater Straße anzubieten. Dort soll ein neues Wohnquartier entstehen.

Tanja Lühr

