„Wie kann man denn so blöd sein?“: Mehrfach vorbestrafter Geretsrieder stiehlt im Supermarkt

Von: Peter Herrmann

Ein Geretsrieder musste sich erneut vor dem Amtsgericht verantworten. Er hatte in einem Supermarkt gestohlen © Archiv

Der Geretsrieder ist ein Wiederholungstäter, deshalb wurde der Amtsrichter deutlich. Mit vollem Einkaufswagen verließ der Angeklagte einen Supermarkt - ohne zu zahlen.

Geretsried – „Irgendwann muss Schluss sein mit Bewährungs- und Geldstrafen“, begründete Richter Helmut Berger sein Urteil. Auf der Anklagebank des Amtsgerichts Wolfratshausen saß ein 49-Jähriger, der sich am 15. Juli 2022 mit einem vollen Einkaufswagen aus einem Geretsrieder Supermarkt herausbewegte – ohne die Waren im Gesamtwert von 95 Euro zu zahlen. Da er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter offener Bewährung stand und sein Vorstrafenregister 22 Verurteilungen aufwies, erschien eine Freiheitsstrafe quasi unausweichlich.

Rechtsanwalt Stevan Krnjaic plädierte dennoch für eine erneute Bewährungsstrafe und lieferte eine Erklärung für das Fehlverhalten seines Mandanten: „Er war mit einer Freundin im Supermarkt, um mit ihr Fleisch und Bier für eine Feier einzukaufen.“ Als die Frau plötzlich verschwunden sei, habe er ohne Geld und mit vollem Einkaufswagen dagestanden.

Da er das Frischfleisch nicht mehr in die Theke zurücklegen wollte, habe der Geretsrieder einen verhängnisvollen Entschluss gefasst: Er schlich sich an der Kasse vorbei aus dem Supermarkt. Einer Mitarbeiterin, die ihn namentlich kannte, fiel dies auf. Dennoch entwischte ihr der Mann. Für die alarmierte Polizei war es ein Leichtes, ihn kurz darauf in seiner Wohnung aufzuspüren. „Im Bierkasten standen noch alle Flaschen“, sagte ein Beamter vor Gericht. Das Fleisch habe der Angeklagte nach eigenen Angaben bei seiner Flucht in den Müll geworfen.

Amtsgericht Wolfratshausen: Haftstrafe für Wiederholungstäter

„Wie kann man denn so blöd sein?“, kommentierte Richter Berger die Ereignisse. Für ihn war es nicht nachvollziehbar, dass der Arbeitslose aus seinen vielen Vorstrafen nichts gelernt hatte. Der Staatsanwalt empfahl eine fünfmonatige Haftstrafe, die Berger auf drei Monate reduzierte. Eine positive Sozialprognose konnte er dem hoch verschuldeten Vater von fünf Kindern nicht ausstellen. Bergers Bilanz: „Wir haben hier nichts, das für Sie spricht.“

