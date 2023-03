Winterschäden: Graslitzer Straße in Geretsried wird geflickt

Von: Susanne Weiß

Kraterlandschaft: Der Winter hat der Graslitzer Straße zugesetzt. © Hermsdorf-Hiss

Der Winter hat Spuren an der Graslitzer Straße in Geretsried hinterlassen. Die Stadt plant eine Umgestaltung. Die Ausbesserung soll aber schnell passieren.

Geretsried – Die Fahrbahn der Graslitzer Straße ist in die Jahre gekommen. Der Winter hat ihren Zustand noch schlimmer gemacht. Der Straßenbelag gleicht einer Buckelpiste. Das monieren einige Geretsriederinnen und Geretsrieder im sozialen Netzwerk Facebook.

Winterschäden an Graslitzer Straße werden ausgebessert

Bürgermeister Michael Müller griff die Problematik in der Sitzung des Stadtratsausschusses für Bauen und Umwelt am Dienstag in Geretsried auf. Die Winterschäden sollen behoben werden, „sobald man wieder Asphalt anmischen kann“, so der Rathauschef. Mit Blick auf die Verkehrssicherheit sei das keine Frage.

Unabhängig davon steht dort mittelfristig eine größere Maßnahme bevor. Wie berichtet hat der Stadtrat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Da der Stadtbus nicht mehr durch die Graslitzer Straße fährt, sobald die Egerlandstraße im Sommer für den Verkehr freigegeben worden ist, ergibt sich die Möglichkeit, diese umzugestalten.

Neuordnung der Graslitzer Straße frühestens nächstes Jahr

Die Parkmöglichkeiten sollen geordnet und ein durchgängiger Gehweg geschaffen werden. Dadurch, so die Hoffnung, entstehen Schutz- und Sichtzonen am Kindergarten. Die große Maßnahme müsse erst noch geplant und diskutiert werden, teilte Müller mit. Dann müssten Mittel im Haushaltsplan eingestellt werden. „Die große Maßnahme kann nicht vor nächstem Jahr starten.“ sw

