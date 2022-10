Gas und Strom: „Wir haben noch ein sicheres Jahr“

Von: Doris Schmid

Warmwasser: Die Stadt will in ihren Liegenschaften die Temperatur senken. © dpa

Für 2022 und 23 hat Geretsried Festpreise vereinbart, doch ab 2024 sind hohe Energiekosten zu erwarten. Wie die Stadt den Verbrauch von Gas und Strom reduziert.

Geretsried – Die Temperaturen sinken, das Licht bleibt aus: Mit der neuen Energiesparverordnung, die seit 1. September gilt, soll bundesweit der Verbrauch von Strom und Heizwärme gesenkt werden, um die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu reduzieren. Auch die Stadt Geretsried bemüht sich, die Zielvorgabe von 15 Prozent weniger Energiekonsum zu erfüllen.

Für die Jahre 2022 und 2023 hat die Stadt Geretsried für Strom und Gas Festpreise mit ihrem Energieversorger vereinbart. Diese seien nach aktuellem Stand sehr preiswert, sagte Energiemanagerin Roswitha Foißner kürzlich im Bau- und Umweltausschuss. „Wir haben noch ein sicheres Jahr.“ Die Gasumlagen würden die Verwaltung trotzdem treffen. Und eine deutliche Erhöhung der Energiekosten sei ab 2024 zu erwarten.

Geretsried: Wie die Stadt Strom und Gas sparen will

Laut Verordnung soll an Arbeitsstätten das Warmwasser, wo es lediglich dem Händewaschen dient, abgeschaltet werden. Außerdem soll die Mindestraumtemperatur um ein Grad abgesenkt werden. Erlaubt sind demnach maximal 19 Grad. Das gilt Foißner zufolge in folgenden städtischen Liegenschaften: Rathaus, Bauhof, Betriebsgebäude auf dem Waldfriedhof, die beiden Feuerwachen, Museum, Bücherei, Mehrzweckgebäude Isarau und Turnhalle Gelting. Von der Regelung ausgenommen sind soziale Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Mittagsbetreuungen und Horte sowie Jugendzentren und der Familientreff Wuselvilla.

In Turnhallen können die Temperaturen auf 15 Grad abgesenkt werden. „Eine komplette Abschaltung der Duschen ist nicht ratsam, da dann eine komplette Entleerung notwendig wird und dadurch Rohrleitungen oxidieren“, meinte die Energiemanagerin. Soweit Vereinsheime an Vereine vermietet oder verpachtet sind, prüfe das Gebäudemanagement die Einstellungen der Heizungen. Generell gelte für alle Liegenschaften: Die Warmwassertemperatur soll gesenkt werden. Aber die Intervallaufheizung müsse aufgrund der Legionellengefahr bestehen bleiben.

Licht bleibt aus: Stadt Geretsried spart Strom

Ferner will die Stadt die Einstellungen der Lüftungen überprüfen, da diese aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren auf maximale Frischluftzufuhr eingestellt waren. Bereits abgeschaltet sind die Außenbeleuchtung des Rathauses und der Kirche St. Benedikt in Gelting. Die Weihnachtsbeleuchtung wird heuer abgespeckt (wir berichteten).

Mittelfristig will die Kommune die Heizungen in ihren 40 Liegenschaften optimieren. Dafür werden derzeit Angebote eingeholt. Aktuell werden Foißner zufolge die restlichen Klassenzimmer im Karl-Lederer-Gebäude der Mittelschule auf LED umgerüstet.

Straßenbeleuchtung: Dimmen statt abschalten Etwa 2600 Laternen erhellen in der Nacht das Stadtgebiet von Geretsried. Sie werden von 79 Schalteinheiten gesteuert. Das berichtete Energiemanagerin Roswitha Foißner im Bau- und Umweltausschuss. Sieben dieser Einheiten haben einen Dämmerungsschalter. „Die restlichen Schalteinheiten sind mit einem Radioempfänger ausgestattet.“ Sie schalten die Beleuchtung von Sonnenaufgang bis -untergang ab. „Die Leuchtdauer wurde vor einem Jahr im Zuge der Schulwegsicherheit um 20 Minuten verlängert“, sagte Foißner. Seit 2002 habe durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED der Verbrauch um 60 Prozent gesenkt werden können. Die neuen Leuchten würden zum Teil über eine Nachtabsenkung (von 22 bis 5 Uhr) verfügen, also das Licht dimmen. Eine Änderung der Einzelschaltungen wäre nur mit großem technischen und zeitlichen Aufwand möglich. Rechtliche Aspekte einer Abschaltung nachts wären extra abzuklären.