„Wir waren alle total perplex“: Geretsriederin erhält Knöllchen, obwohl sie regelkonform geparkt hat

Von: Elena Royer

Hier beginnt die Hol- und Bringzone: Zu festgelegten Zeiten gilt an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein Halteverbot. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine Geretsriederin soll Verwarngeld bezahlen. Obwohl sie regelkonform geparkt hat. Wir haben bei der Polizei und der Stadt nachgefragt, wer hier im Recht ist.

Geretsried – Verwirrung herrscht im Schilderwald: Karin Mühlbauer erhielt kürzlich einen Strafzettel. Der Vorwurf: Sie habe unzulässig im eingeschränkten Halteverbot geparkt. Ihrer Meinung nach habe das Verbot aber genau zu dieser Zeit nicht bestanden.

Geretsriederin erhält Knöllchen weil sie im Halteverbot parkte - oder doch nicht?

Am 19. Juni, es war ein Montag, parkte Mühlbauers Tochter mit dem Auto ihrer Mutter um 8.40 Uhr in einer Parkbucht an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. „Laut Beschilderung ist dort beschränktes Halteverbot auf dem Seitenstreifen und Hol-und Bringzone der Karl-Lederer-Schule in der Zeit von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr“, schildert die Geretsriederin die Gegebenheiten. Als ihre Tochter zum Wagen zurückkehrte, fand sie dort eine Verwarnung der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) der Stadt Geretsried, durchgeführt von der Stadt Wolfratshausen, in Höhe von 25 Euro vor. „Wir waren alle total perplex“, erzählt die 55-Jährige unserer Zeitung.

Karin Mühlbauer © privat

Polizei und Stadt bestätigten, dass man dort parken darf

Daraufhin fragte die Geretsriederin bei der Polizei nach: „Dort bestätigte man mir, dass hier um 8.40 Uhr geparkt werden darf.“ Die gleiche Antwort brachte auch eine Nachfrage bei der Stadt Geretsried ein: „Der zuständige Mitarbeiter im Rathaus sagte mir, dass man um diese Zeit dort parken dürfe“, erzählt Mühlbauer. Doch dann flatterte ein Bußgeldbescheid „wegen nicht angenommener Verwarnung“ in das Haus der Geretsriederin. „Ich bin aus allen Wolken gefallen“, so die 55-Jährige. Hinzu kommt, dass laut Bescheid nun 53,50 Euro fällig sind. Zur Geldbuße kommen Verfahrenskosten in Höhe von 28,50 Euro.

Kurz darauf erreichte ein Bußgeldbescheid die Frau

„Mit diesem Brief und dem Knöllchen bin ich wieder zur Stadtverwaltung. Zwei Mitarbeiter im Rathaus haben mir nochmals bestätigt, dass die Angelegenheit für mich erledigt sei.“ Die Rathausmitarbeiter sagten Mühlbauer zu, an die Verkehrsüberwachung zu schreiben, damit der Bescheid eingestellt wird. Doch dann, über eine Woche später, erreichte die Geretsriederin eine E-Mail aus dem Rathaus. Darin heißt es: „Nach Rücksprache mit der Fachbereichsleitung für Bürgerservice und KVÜ Wolfratshausen kann ich Ihnen folgendes mitteilen: Die Stadt Geretsried wird die Verwarnung sowie den Bußgeldbescheid aufgrund des unzulässigen Parkens nicht aufheben. Da in der Parkbucht bei der Hausnummer 6 in der Richard-Wagner-Straße ein eingeschränktes Halteverbot gilt. Außer in den Zeiten von 7.30 bis 8.30 Uhr und 11.30 bis 13 Uhr darf für drei Minuten auf dem Seitenstreifen geparkt werden. Und da Sie ab 8.40 Uhr in der genannten Parkbucht geparkt haben, sind Sie außerhalb der genannten Zeiträume und somit auch im Halteverbot.“

Die Geretsriederin ist ratlos: „Ich hätte kein Problem damit, das Verwarngeld zu bezahlen, wenn wir hier zu Unrecht geparkt hätten.“ Mit den Worten „Nachdem aber alle Personen, denen ich das Foto gezeigt habe, mir bestätigten, im Recht zu sein, bitte ich um Ihre Mithilfe“, wandte sie sich an unsere Zeitung.

Wir fragten bei der Polizei Geretsried an, was das Schild bedeutet und wer in diesem Fall im Recht ist. Die Polizei antwortete, dass sie sich in Abstimmung mit der Stadt befinde. Schließlich habe sie die Allgemeinverfügung hinter dem Verkehrszeichen erlassen und damit festgelegt, „mit welcher Zielrichtung und Lesart das Verkehrszeichen aufgestellt wurde“.

Stadt und Polizei erklären die Lesart des Verkehrsschilds

In einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Stadt wird erklärt: „Verkehrsschilder sind immer von oben nach unten zu lesen.“ Das Zeichen für eingeschränktes Halteverbot (ganz oben) regle, dass man „nicht länger als drei Minuten auf der Fahrbahn halten“ dürfe, „ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen oder zum Be- oder Entladen“. Wenn man sich von seinem Auto entferne, wird das als Parken gewertet.

Das darunter angebrachte Zusatzzeichen bedeutet: Auch auf dem Seitenstreifen darf nicht länger als drei Minuten gehalten werden. Unterhalb des Zusatzzeichens „Hol- und Bringzone Karl-Lederer-Schule“, ist das vierte Schild angebracht – und das gibt Karin Mühlbauer schlussendlich recht: „Das Zeichen beschränkt den Geltungsbereich des Verkehrszeichens auf den genannten Zeitraum“, erklären Polizei und Stadt.

Der Bußgeldbescheid wird zurückgenommen

Das eingeschränkte Halteverbot bestehe wegen der Hol- und Bringzone für die Karl-Lederer-Schule. Die soll den Kindern einen gefahrfreien und einfachen Weg zur Schule zu ermöglichen. „Daher die zeitliche Beschränkung des Verkehrszeichens auf die üblichen Schulbeginn- und -endzeiten“, so die Behörden. Und weiter: „Aus diesem Grund würde durch die hiesige Polizeidienststelle keine Verwarnung im von Ihnen geschilderten Fall erfolgen. Da die Polizei nicht die ausstellende Behörde der Allgemeinverfügung ist, würde im Zweifelsfall mit der ausstellenden Behörde Rücksprache gehalten werden, welche Zielrichtung der Verwaltungsakt hat und wie dieser begründet ist.“

Das wurde nun auch in diesem Fall getan. Das Ergebnis: Da es der „Zielrichtung entgegenstünde“ jemanden, der regelkonform parkt zu verwarnen, wird der erlassene Bußgeldbescheid durch die Stadt Geretsried zurückgenommen.

