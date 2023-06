Sie sind „wirklich gut im Rennen“: Oberland Werkstätten trainieren seit Wochen für Firmenlauf

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Mit sportlichem Ehrgeiz und guter Laune waren die Teilnehmer der Oberland Werkstätten schon beim Firmenlauf 2019 am Start. Heuer sind die Trikots neongrün. © Privat

Die Tage sind gezählt. Bald findet der Geretsrieder Firmenlauf statt. Die Teilnehmer der Oberland Werkstätten trainieren schon seit Wochen.

Geretsried – Der Countdown läuft, in zwei Tagen geht es los. Beim Geretsrieder Alpenland Firmenlauf am Mittwoch, 28. Juni, stehen etwa 2500 Sportler in den Startlöchern und messen ihre Fitness auf 4,9 Kilometern, angefeuert von zahlreichen Zuschauern, die die Strecke säumen werden. Von den Teilnehmern stammen 100 aus den Oberland Werkstätten. Einer von ihnen ist Thomas Bilert. Für ihn zählt neben dem olympischen Gedanken „Dabeisein ist alles“ auch die Leistung.

Sie sind „wirklich gut im Rennen“: Oberland Werkstätten trainieren seit Wochen für Firmenlauf

„Wir wollen nach vorne – so weit wie es geht“, sagt der 41-Jährige. Die Begeisterung ist ihm anzuhören. Seit mehreren Wochen trainiert er mit sieben anderen Läufern für das Sportevent am Mittwoch. Für ihn sind die Übungsläufe während der Arbeitszeit eine willkommene Abwechslung. Und außerdem: Gesund seien sie auch. „Ich will ja alt werden. Da muss man fit bleiben.“

Die Trainingsstrecke der Sportler startet an den Oberland Werkstätten in der Gustav-Adolf-Straße und führt zuerst in Richtung Staatsstraße 2369. Die Gruppe lässt die Gewerbebetriebe hinter sich, dann geht’s auf einem Waldweg weiter Richtung Isar. „Schön schattig, ruhig und gelenkschonend“, erklärt Bilert. Ein paar Hundert Meter vor der Tattenkofener Brücke gabelt sich die bewaldete Wegstrecke und verläuft eine Zeit lang parallel zur Isar bis zu einer Pferdekoppel. „Wenn wir dort ankommen, wissen wir: Die Hälfte ist schon geschafft“, berichtet Bilert. Dann joggen die Sportler auf geradem Wege wieder auf Geretsried zu, bis das Training – mit über fünf Kilometern sogar länger als der Firmenlauf – mit einer Dehn-Einheit vor den Oberland Werkstätten endet.

Thomas Bilert (41) arbeitet bei den Oberland Werkstätten in Geretsried und nimmt am Firmenlauf teil. © Oberland Werkstätten

Schritt für Schritt das Training angefangen – Doch jetzt ist „der Ehrgeiz geweckt“

Aller Anfang ist langsam. „Deswegen haben wir gemäßigt angefangen und uns Schritt für Schritt gesteigert“, erklärt Teamkapitän und Gruppenleiter Stefan Scheidl. Er betreut die sieben Geretsrieder Mitarbeiter mit Behinderungen, läuft an der Spitze oder kümmert sich um Nachzügler. Beim Üben ebenso wie auf den 4,9 Kilometern am kommenden Mittwoch. Jederzeit stehe zwar der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Aber inzwischen seien die Läufer der Oberland Werkstätten „wirklich gut im Rennen. Der Ehrgeiz ist geweckt.“ Und obwohl der Firmenlauf abseits der bekannten Route auf einer Asphaltstrecke stattfindet, nicht im kühlen Schatten, ist sich Teamkapitän Scheidl sicher: „Jeder wird’s schaffen.“ Die erwarteten Besucher – mit bis zu 2500 rechnen die Organisatoren – machen Bilert nicht nervös. Letztlich gehe es ja ums Laufen. Und das kann er.

Während der 41-Jährige weiter auf eine gute Zeit trainiert, haben die Läufer der Oberland Werkstätten die Aussicht auf einen gemeinsamen Preis. Neben den Einzelwertungen sind Sonderpreise zu gewinnen. So auch für das Team mit den meisten Teilnehmern. Da sind die Oberland Werkstätten besonders stark, treten mit 100 Läufern und Walkern aus dem Betrieb, der Verwaltung und der Geschäftsführung an.

Abgesehen vom sportlichen Erfolg: Scheidl und seinen Sportlern tun die regelmäßigen Läufe gut. „Gute Stimmung gibt’s immer. Und danach ist man im Kopf einfach freier.“ Zudem wissen alle Beteiligten: Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Nächstes Jahr wollen sie wieder am Start – und möglichst weit an der Spitze sein. Darum ist laut Scheidl im Herbst wieder eine Laufgruppe geplant.