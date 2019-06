Wo vier Geretsrieder einer bunten Plastikscheibe hinterher jagen

Sich mit Freunden auf dem Fußballplatz treffen und ein wenig Ultimate Frisbee spielen – die Anfänge dieser Sportart in Geretsried waren vergleichbar mit einer Bolzplatz-Gruppe, die statt einem Ball einer Scheibe hinterherläuft. Niemand konnte ahnen, dass das TuS-Team „Friss die Frisbee“ gut zehn Jahre später erfolgreich im Ligabetrieb teilnimmt, regelmäßig Turniere gewinnt und nun sogar mit Andreas Huber, Franziska Meyer, Frederik Zeller und Christopher Smuda vier Nationalspieler stellt.

Geretsried – Den Anfang macht Andreas Huber, der bei der Europameisterschaft im ungarischen Györ vom 29. Juni bis 6. Juli dabei ist. Nachdem der 25-jährige bereits im vergangenen Jahr mit dem U24-Mixedteam bei den Weltmeisterschaften und den US-Open antrat, ist er nun erstmals in der Erwachsenen-Mixed-Spielklasse mit von der Partie. Ein steiniger Weg, zumal die nationale Konkurrenz hier noch größer ist. „Ich war zuerst nur als Teilnehmer am Trainingslager eingeplant, wurde dann aber in den EM-Kader nachberufen. Darüber freue ich mich riesig “, so Huber. Neben Vorbereitungsturnieren in ganz Europa – zum Beispiel in Budapest, Madrid und Amsterdam – bereitet er sich auch individuell akribisch vor. „Neben dem Clubtraining mache ich Einheiten auf der Laufbahn und im Kraftraum. Ich versuche jeden Tag eine Einheit zu absolvieren und ein paar Scheiben zu werfen“, so der ehrgeizige Sportler. Dementsprechend hoch ist auch die Zielsetzung für die Titelkämpfe. „Nachdem wir bei meinen letzten Turnieren wenig Chancen auf eine Top-Platzierung hatten, haben wir uns als Team diesmal eine Medaille zum Ziel gesetzt“, gibt sich Huber zuversichtlich.

Für die übrigen drei Geretsrieder geht es eine Woche später zur Heim-Weltmeisterschaft der U24-Nationalmannschaft nach Heidelberg. Nachdem Franziska Meyer bereits im Vorjahr Deutschland als beste Punktesammlerin bei der U20-WM auf Rang vier mitgetragen hat, sicherte sie sich in den „Tryouts“ einen Platz im U24-Aufgebot der Frauen. Da es in den Auswahlpartien zu einigen verletzungsbedingten Ausfällen kam, ging es für die verbliebenen Spielerinnen vor allem darum, fit und gesund zu bleiben. „Im Winter lag der Fokus auf Krafttraining zur Verletzungsprävention“, erklärt Meyer. Neben den gemeinsamen Trainingslagern und Turnieren galt es auch in der individuellen Vorbereitung, das Team immer im Kopf zu behalten. Denn gerade der Teamgedanke macht im Ultimate oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. „Mein persönliches Ziel ist es, positive Stimmung ins Spiel zu bringen. Wir sind spieltechnisch und individuell stark aufgestellt, aber negative Stimmung macht uns oft schlechter als wir wirklich sind“, so die 19-Jährige, die einen Platz im vorderen Mittelfeld anpeilt.

Wie beim TuS stehen Christopher Smuda und Frederik Zeller auch im Nationalteam gemeinsam auf den Platz. Die beiden Geretsrieder werden für die deutsche U24-Auswahl auf Scheibenjagd gehen. Neben einem langwierigen Auswahlprozess standen einige Turniere und Trainingslager an. Dabei galt es, die Mannschaft zu festigen, Gelerntes umzusetzen und damit den notwendigen Feinschliff zu erlangen. Um eine schlagfertige und fitte Truppe auf den WM-Rasen stellen zu können, haben sich die Spieler etwas Besonderes überlegt. „Wir haben eine Whatsapp-Gruppe, in die wir Bilder vom Training posten, um uns gegenseitig zu motivieren“, erklärt Zeller.

Motivation fürs Training aus der Whatsapp-Gruppe

Die individuelle Vorbereitung besteht aus sämtlichen, für diese Sportart relevanten Fertigkeiten wie Sprungkraft, Sprint und Ausdauer. „Es gilt, das Beste aus sich heraus zu kitzeln um Erfahrung mitzunehmen und Deutschland bestmöglich zu repräsentieren“, so Smuda. Während dieser die Top-Acht anvisiert, hat sein Teamkollege sogar einen Rang unter den ersten Fünf ins Auge gefasst. Angst vor großen Gegnern besteht jedenfalls nicht. „Ich freue mich darauf, Ultimate auf hochklassigem Niveau zu spielen und mich mit den Besten der Welt messen zu dürfen“, zeigt sich Frederik Zeller erwartungsfroh. Dominik Hager