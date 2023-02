Wochenend-Programm im Hinterhalt: Erfahrener Musikus und Münchner Band „Groove Department“

Von: Susanne Weiß

Teilen

Die Kulturbühne Hinterhalt in Gelting ist bekannt für ihr diverses Programm. © Peter Herrmann

Mit über 200 Konzerten hat Wolfrang Gerbig einiges an Bühnenerfahrung zu bieten. Ein Tag später spielt im Geltinger Hinterhalt Goove Department auf.

Gelting – „Mit den Zeiten“ lautet der Titel des Konzerts von „WOGER in concert“ an diesem Freitag ab 20 Uhr in der Kulturbühne Hinterhalt. Wolfgang Gerbig aus Südbaden singt seit 2015 eigene Songs auf der Bühne.

Wochenend-Programm im Hinterhalt: Erfahrener Musikus und Münchner Band „Groove Department“

Über 200 Konzerte in Kneipen, Sälen, auf Demos, Straßenfesten, in Cafés, Kirchen und auf Festivals hat er seitdem bundesweit gespielt, heißt es in der Ankündigung. Er stand mit namhaften Kollegen wie Jan Degenhardt, Manfred Maurenbrecher, Pippo Pollina und Lydie Auvray gemeinsam auf der Bühne.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Das Konzert gibt es auch im Livestream. Am Samstag, 25. Februar, ebenfalls ab 20 Uhr, ist die Band Groove Department aus München-Giesing zu Gast. Fünf Bläser, zwei Sängerinnen, ein Sänger und eine Rhythmusgruppe bewiesen oft, dass sie Stimmung machen können.

Konzertkarten für Geltinger Hinterhalt im Vorverkauf – Live-Stream als Alternative

Karten für die Veranstaltungen im Hinterhalt gibt es per E-Mail an info@hinterhalt.de, beim Ohnverpackt-Laden in Wolfratshausen und bei Intersport Utzinger in Geretsried. Einlass je eine Stunde vor Beginn, Getränke an der Bar, freie Sitzplatzwahl. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.