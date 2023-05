Wohnquartier an der Banater Straße: Stadtrat billigt Änderungswünsche

Von: Doris Schmid

Teilen

Moderne Wohnhäuser inmitten üppiger Bepflanzung: So stellen sich die Planer das neue Quartier „OPUS.G“ vor. © Kehrbaum Architekten

Alles soll hieb- und stichfest sein: Aus diesem Grund hat der Geretsrieder Stadtrat die Änderungen für das Wohnquartier an der Banater Straße gebilligt.

Geretsried – Bauherr und Stadt wollen auf der sicheren Seite sein: Aus diesem Grund hat der Stadtrat Anpassungen der sieben Jahre alten Pläne für das neue Wohnquartier an der Banater Straße mehrheitlich gebilligt. Diese Pläne sollen nun noch einmal öffentlich ausgelegt werden.

770 Miet- und Eigentumswohnungen sollen entstehen

Auf dem 4,7 Hektar großen Areal der ehemaligen Spielzeugfirma Lorenz im Geretsrieder Norden errichtet die Firma Krämmel abschnittsweise 770 Miet- und Eigentumswohnungen – die Bauarbeiten begannen im Sommer 2022. Ein Teil der Wohnungen wird einkommensorientiert gefördert. Bekanntlich wehrt sich die benachbarte Firma Bauer Kompressoren GmbH mit mehreren Klagen gegen das Wohnbauprojekt – ein Normenkontrollverfahren ist wie berichtet beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) anhängig.

Begrünte Rampen mitten durchs Viertel soll es für Radfahrer geben. © Kehrbaum Architekten

Laut dem von der Stadt beauftragten Juristen Klaus Hoffmann gibt es keine Änderungen am Grundkonzept. Trotzdem empfiehlt der Rechtsanwalt ein ergänzendes Verfahren, „selbst bei geringfügigen Änderungen“, wie er in der Sitzung sagte. Im Übrigen ergänzte der Jurist, dass für März ein Termin beim VGH vorgesehen gewesen sei. Aber auf der Gegenseite habe es einen Anwaltswechsel gegeben, was zu Verzögerungen geführt habe. Er hoffe, dass der VGH nun zeitnah eine Entscheidung treffen wird, so der Jurist.

Heizung soll nicht mit Gas, sondern Holzpellets betrieben werden

Stadtbaurat Rainer Goldstein ging auf die vorgesehenen Änderungen ein. Aufgrund der Entwicklungen im Energiesektor soll die Heizzentrale nicht wie geplant mit Gas, sondern mit Holzpellets betrieben werden. Diese Betriebsart löst laut Goldstein eine „ergänzende Schallschutzbetrachtung aus“. Das war der eigentliche Ausgangspunkt für das ergänzende Verfahren. Integriert wurden weitere Änderungen. „Der Vorhabenträger hat im vergangenen Jahr noch einmal die Freianlagen umgestellt und sich zu einem stärker ökologisch durchgrünten Quartier entschieden“, erklärte Goldstein.

Bäume, die bis ins Grundwasser reichen

Architekt Klaus Kehrbaum erinnerte daran, dass die Pläne mittlerweile sieben Jahre alt seien. „Inzwischen wissen wir ganz genau, was tatsächlich nachgefragt wird.“ Statt nur „Gärtner-Grün“ soll es in dem autofreien Quartier richtige Bäume geben, die bis ins Grundwasser reichen und 20, 30 Meter hochwachsen sollen. Es solle „schön sein, wenn man aus den Wohnungen rausschaut“. Auch Lastenfahrräder müssten untergebracht werden, dafür seien mehr Abstellräume notwendig. „Das sind alles Punkte, die sind marginal, aber wir wollen keinen Fehler machen“, meinte Architekt Kehrbaum.

In den Gebäuden der nächsten Bauabschnitte seien aus Gründen der Barrierefreiheit außerdem größere Treppenhäuser vorgesehen. Für Fahrradfahrer soll es im Quartier extra begrünte Rampen geben. Ferner plant der Architekt auf einigen Gebäuden Dachterrassen ein, die den Bewohnern zur Verfügung stehen sollen.

Anschluss an Fernwärme möglich

Einige Stadtratsmitglieder hakten bei Kehrbaum nach. Franz Wirtensohn (CSU) fragte, ob die Änderungen in den Untergeschossen zu einer Reduzierung der Parkplätze führe. Das verneinte der Architekt. Martina Raschke (Grüne) wollte wissen, ob die Heizung auch mit Hackschnitzeln betrieben werden könne und ob langfristig auch ein Anschluss an ein Fernwärmenetz möglich sei, „wenn man in Gelting fündig wird“. Dort wird aktuell noch einmal ein Versuch unternommen, Erdwärme zu fördern. Die Heizung könne sowohl mit Hackschnitzeln, als auch mit Pellets betrieben werden, antwortete der Fachmann. Auch ein Anschluss an eine Fernwärmeleitung sei möglich.

Geretsrieder Liste stimmt dagegen

Nach der kurzen Fragerunde billigte das Gremium den angepassten Entwurf des Bebauungsplans und der Vorhabenpläne mit großer Mehrheit. Dagegen stimmten Patrik Kohlert, Dr. Elmar Immertreu und Volker Reeh von der Geretsrieder Liste. Die überarbeiteten Pläne sollen neu zur Bürgerbeteiligung ausgelegt werden.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.