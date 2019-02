75-Jähriger räumt kleinlaut unzüchtiges Verhalten am Isarufer ein

Aussage gegen Aussage stand in einem Prozess wegen Exhibitionismus am Isarufer. Das Verfahren gegen einen Germeringer wurde gegen eine Zahlung von 300 Euro eingestellt.

Wolfratshausen – An nackte Menschen hat man sich am Isarufer in der Pupplinger Au gewöhnt. Der Anblick hätte vermutlich auch die zwei Schülerinnen nicht gestört, die sich am 7. April vorigen Jahres am frühen Nachmittag in Geretsried auf einer Kiesbank an der Isar trafen. Aber dass ein unbekleideter Mann am gegenüberliegenden Ufer ständig Blickkontakt zu ihnen suchte und dabei an seinem Glied manipulierte, ging den jungen Frauen zu weit. Sie riefen die Polizei.

Zunächst streitet der Rentner den Vorwurf ab

Nun musste sich ein Rentner aus Germering (75) wegen exhibitionistischer Handlungen vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Dort stritt der Mann den Vorwurf im Kern zunächst ab. „Ich war da, eindeutig“, erklärte der Angeklagte. „Ich hatte auch nichts an, natürlich nicht.“ Aber mit dem Vorwurf, vor den Augen der Mädchen masturbiert zu haben, könne er nichts anfangen.

Er habe, so der Angeklagte, parallel zur Isar gelegen. Immer, wenn er sich aufgerichtet habe, habe er auf die Mädels geschaut. Automatisch. Weil sie am anderen Flussufer genau in seinem Blickfeld gelegen hätten. Aber der Rest „stimmt vorne und hinten nicht“, sagte der Rentner. Auf die wiederholte Frage des Richters, ob er sich vor den Augen der Frauen sexuell befriedigt habe, antwortete der 75-Jährige: „Ich muss Nein sagen. Ich kann mich nicht erinnern, es getan zu haben.“

„Möglicherweise ist da etwas gewesen“

Die Schülerinnen, 16 und 17 Jahre alt, wiederholten ihre Beobachtungen vor Gericht, wobei die jüngere unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Angeklagten aussagte. Da es in den Schilderungen der Mädchen Widersprüche zur Aussage bei der Polizei gab – dort hatte eine Zeugin, anders als vor Gericht, behauptet, das Geschlechtsteil des Mannes nicht gesehen zu haben –, erwog der Verteidiger, einen weiteren Polizeibeamten als Zeugen zu hören.

Nach kurzer Unterbrechung mit seinem Mandanten nahm der Rechtsanwalt davon wieder Abstand. Der Angeklagte wollte die Sache beenden. Er räumte ein: „Möglicherweise ist da etwas gewesen, was in dieser Richtung interpretiert werden könnte.“

Richter: „Das ist kein Freispruch“

Richter Urs Wäckerlin regte daraufhin an, das Verfahren gegen Zahlung von 300 Euro an die Oberland-Werkstätten einzustellen. Weil „nicht eindeutig klar ist, ob das Geschlechtsteil für die Zeuginnen sichtbar war“, so die Begründung. Staatsanwalt, Angeklagter und Verteidiger stimmten dem Vorschlag zu. „Das ist kein Freispruch“, betonte Wäckerlin, „aber auch kein Urteil.“ So bleibt dem Rentner ein Eintrag im Bundeszentralregister erspart.