Prinzessin Sarah (9) sucht ihren Prinzen - sie hat schon Kleid und Diadem

Sarah (9) wird die Kindergarde der Narreninsel als Prinzessin anführen. Noch steht sie aber alleine da. Der Prinz wird dringend gesucht.

Geretsried – Einmal im Leben eine Prinzessin sein, die Blicke auf sich ziehen, der jubelnden Menge zuwinken: Für Sarah aus Geretsried geht dieser Mädchentraum in Erfüllung. Die Narreninsel Wolfratshausen hat die Neunjährige zur Kinderprinzessin der kommenden Saison auserkoren. Das Kleid hat Sarah schon, auch ihr Diadem liegt bereit. Es fehlen die Schuhe – und der Prinz.

„Alle Jungs aus meiner Klasse spielen Fußball“, erklärt das blonde Mädchen das Problem. Schüchtern ist die Neunjährige nicht, sie hat alle Klassenkameraden gefragt. Allerdings sei das Interesse überschaubar gewesen. Dabei: „Tanzen macht genauso viel Spaß wie Fußball“, findet Sarah. Und „Jungs können genauso gut tanzen, wie Mädchen Fußball spielen können.“

Wolfratshausen/Geretsried: Faschingsprinzessin Sarah sucht ihren Prinzen

Die bisherigen Prinzessinnen hätten immer jemanden im Familien- oder Bekanntenkreis gehabt, berichtet Melanie Pfadisch, Sarahs Mutter und stellvertretende Jugendleiterin der Narreninsel. „Aber wir sind nur Mädels“, so die 33-Jährige. Was passiert, wenn sich kein Prinz meldet? „So weit haben wir noch nicht gedacht, ich hoffe, dass sich noch einer findet“, sagt Melanie Pfadisch.

Manche Suche nach dem Traumprinzen mag daran scheitern, dass die weiblichen Ansprüche unerfüllbar sind. Sarahs Vorstellungen sind im Gegensatz dazu realistisch. „Er sollte nett sein“, nennt das Mädchen eine der Eigenschaften, die ihm wichtig sind. Er müsse Kraft haben zum Heben. „Obwohl ich leicht bin, aber es wäre trotzdem gut.“ Und etwa in ihrem Alter sollte der Kinderprinz sein. „Zwischen neun und elf Jahren“, ergänzt Mama Melanie. Und, vermutlich das Wichtigste: „Spaß am Tanzen.“

Tanzen in der Garde: Narreninsel plagen Nachwuchssorgen

Den hat Sarah von klein auf. Wenn sie etwas erzählt, kann es passieren, dass sie anfängt, sich zu bewegen. Im Haus dreht sie gern die Musik ganz laut auf. Vorlieben hat sie nicht. „Hauptsache, man kann dazu tanzen.“ Da ihre ältere Schwester Leonie (13) und ihre Mutter bei den Garden der Narreninsel sind, ist Sarah früh zum Training mitgegangen. Das habe ihr so gut gefallen, dass eine Ausnahme gemacht wurde, und Sarah bereits mit fünf Jahren als Maskottchen mit auf die Bühne durfte. „Sie hat sich die Schritte angeschaut und konnte sie“, berichtet Mama Melanie. Da sei es natürlich die Krönung, jetzt Prinzessin sein zu dürfen. Dafür hat Sarah sogar mit dem Reiten aufgehört. „Obwohl ich Tiere auch gern mag.“

Das Prinzenpaar wird einen Walzer lernen und die modernen Tänze mit der Garde einstudieren. Auch die könnte noch Verstärkung gebrauchen. Die Narreninsel Wolfratshausen plagen Nachwuchssorgen. Speziell bei den über Zwölfjährigen sei es eng, sagt der Vorsitzende Franz Hübler. Viele Mitglieder hätten sich über die Corona-Zeit andere Hobbys gesucht. Während der Auftritte im jüngsten Fasching sei es in der Jugendgarde so eng gewesen, dass „zwei Kinder, die aufgrund ihrer Größe gepasst haben, aushelfen mussten“, sagt Hübler. Und die Erwachsenenprinzessin habe auch zwei Jahre lang nach einem Prinzen suchen müssen. Hübler würde sich freuen, beim Training ab 18. September ein paar neue Gesichter begrüßen zu können: „Einfach ausprobieren, wenn sie erst mal dabei sind, macht es den meisten Spaß.“

Wer Interesse hat, bei der Narreninsel mitzumachen – als Kinderprinz oder in einer der Garden –, meldet sich beim Vorsitzenden Franz Hübler, Telefon 01 75/4 07 79 92, oder per Mail an franz.huebler@t-online.de

Als „Prinz Notnagel I.“ elf Tage im Amt war Wolfratshausen schreibt das Jahr 1994, und der damalige Narreninsel-Vorstand Peter Steinberger berichtet bei der Proklamation von einer problematischen Suche nach einem Gemahl für die einsame Prinzessin Gerdi (Dannemann) I. „Entweder hatten die Männer kein Interesse an Amt und Prinzessin“ oder das Interesse der Kandidaten sei zu eindeutig gewesen. Wie das eines Metzgers aus Münsing, „der als Erstes wissen wollte, wie Prinzessin Gerdi I. denn aussieht“. Schließlich wird ein anderer, Michael (Nussbaumer) I., groß bejubelt am Marienplatz. Elf Tage später kommt heraus: Er war nur der „Notnagel“. Prinzessin Gerdi I. wollte den sieben Jahre jüngeren Gemahl gar nicht haben. Angesichts seiner erst 17 Lebensjahre habe es sogar eine Unterredung mit dem Jugendamt gegeben, so Steinberger. Nussbaumer war seinerzeit Azubi in der Stadtverwaltung und musste einspringen, weil der Wunschkandidat Robert (Plank) I. im Urlaub war und noch nicht zugesagt hatte. Am Ende übergab Michael I. das Zepter erleichtert an den 26-Jährigen.

