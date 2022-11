Brüder führen Unternehmen in dritter Generation: „Da ist dieses Urvertrauen“

Von: Susanne Weiß

Drei Männer, ein Kran: (v. li.) Reinhold Krämmel (73) hat das Familienunternehmen seinen Söhnen Korbinian (37) und Marinus (32) übergeben. Man könnte meinen, das Holzspielzeug im Büro hat die beiden schon in der Kindheit ans Bauwesen herangeführt. Hat es aber nicht, beteuern die Unternehmer. © Hans Lippert

Korbinian und Marinus Krämmel haben das gleichnamige Wolfratshauser Bauunternehmen vom Vater übernommen. Der Stieg einst selbst in die Fußstapfen seines Vaters.

Wolfratshausen – Wie der Vater, so der Sohn, heißt es. Reinhold Krämmel (73) hat gleich drei Söhne, die es ihm gleichtun. Korbinian (37) und Marinus (32) führen die Krämmel-Unternehmensgruppe weiter. Ihr Bruder Seraphin (24) will auch einsteigen. Das Familienunternehmen geht auf Reinhold Krämmels verstorbenen Vater Josef zurück. Dabei habe der nie an ihn geglaubt, bekennt er im Buch „Krämmel – Die Baufamilie“, das Gerhard Waldherr zum 75-jährigen Firmenjubiläum geschrieben hat. Ein Gespräch übers Aufwachsen, Geschwisterliebe und die nächste Generation.

Wir sitzen im Büro von Marinus Krämmel. Was hat es mit dem Holzkran in der Ecke auf sich?

Reinhold Krämmel: Meine Frau hat ihn mir zu Weihnachten geschenkt, als unser ältester Sohn Korbinian drei, vier Jahre alt war. Dahinter steckte aber keine pädagogische Absicht einer frühkindlichen Konditionierung in der Baufamilie. Es war einfach ein schönes Holzspielzeug. Wir hatten zu Hause keinen adäquaten Platz, also kam der Kran in mein Büro. Wenn die Kinder ihren Papa in der Firma besucht haben, war das der Anlaufpunkt. Bei den Kindern unserer Söhne ist das heute wieder so, denke ich.

Tatsächlich?

Marinus Krämmel: Mein Sohn ist noch zu klein. Bei deinen aber schon, oder?

Korbinian Krämmel: Ich glaube, meine vier Kinder haben ihn noch nicht aktiv entdeckt. Sie packen immer die Holzspielklötze in meinem Büro aus.

Wolfratshausen: Interview zu 75 Jahre Krämmel Unternehmensgruppe

Waren Sie beide als Kinder oft im Büro bei Ihrem Vater zu Besuch?

Korbinian Krämmel: Ich kann mich schon erinnern. Vor allem damals ans alte Büro in Geretsried. Im Vorzimmer gab es einen Schrank mit Schreibutensilien. Da habe ich gern alle Stifte ausprobiert und gemalt. Und der Bauhof daneben war ein Abenteuer.

Ihr Vater hat als Unternehmer sicher mehr gearbeitet, als es ein Angestellter getan hätte. Wie war das für Sie als Kinder?

Marinus Krämmel: Es war sicher so, dass wir Papa weniger gesehen haben. Umso größer war das Highlight, wenn wir ihn besuchen durften. Für mich war es schon das neue Büro in Wolfratshausen. Der Bauhof ist in Geretsried geblieben. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.

Korbinian Krämmel: Meine Kinder lieben es heute auch, hierher zu kommen. Sie sagen mir dann immer, dass sie so etwas werden wollen wie ich. Was sie sich genau darunter vorstellen, können sie zwar noch nicht erklären. Aber sie fetzen gern hier auf den Gängen herum.

Unternehmer Reinhold Krämmel ließ Kindern freie Berufswahl

Wann haben Sie beide denn gesagt, Sie wollen den Beruf Ihres Vaters ergreifen?

Marinus Krämmel: Es hat sich in der Gymnasialzeit verfestigt, als klar war, dass Korbinian in diese Richtung geht. Ich fand den Gedanken cool, dass wir das gemeinsam machen können. Vorher habe ich nicht viel darüber nachgedacht.

Korbinian Krämmel: Bei mir war es auch erst gegen Ende der Gymnasialzeit. Zwischen der neunten und elften Klasse hatte ich verschiedene Ideen. Es sollte was Technisches werden. Mit Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik habe ich geliebäugelt. Das hätte mir sicher auch viel Spaß gemacht. Aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass das Bauingenieurswesen für mich das Richtige ist. Die Perspektive, ins elterliche Familienunternehmen einzusteigen, hat dabei sicher eine Rolle gespielt. Der Weg hat sich immer stimmig für mich angefühlt.

Gab es denn niemals den sanften Druck von zu Hause?

Reinhold Krämmel: Im Gegenteil. Wir haben nur Wert darauf gelegt, dass alle fünf Kinder eine ordentliche Berufsausbildung abschließen. Es gab schon eine Tendenz zum akademischen Studium. Aber bei Seraphin, unserem Jüngsten, war das nicht so sicher. Als er sich im Gymnasium recht herumgequält hat, haben meine Frau und ich darüber gesprochen, dass er eben eine Lehre machen soll. Aber irgendwann ist der Groschen gefallen. Er ist bereits Gesellschafter und wird sein Bauingenieurstudium mit einem beachtlichen Masterzeugnis abschließen. Unsere ältere Tochter Anna-Maria hat VWL studiert und ist aktuell mit zwei kleinen Kindern Familienfrau. Die jüngere Tochter, Eva-Karolina, ist Ärztin geworden. Sie hätte auch die Fähigkeiten gehabt, sich auf unternehmerische Tätigkeiten vorzubereiten. Aber da hatten die Kinder untereinander schon die Weichen gestellt. Die Claims waren besetzt, und ich wollte, dass die Beteiligung an der Firma mit aktiver Tätigkeit verbunden ist. Nun sind es die drei Söhne, die die nächste Generation bilden.

Schwestern der Krämmel-Brüder orientierten sich anderweitig

Wollten Sie Ihre beiden Schwestern nicht dabei haben?

Korbinian Krämmel: Nein, das hat sich einfach aus der Interessenslage heraus ergeben. Unsere Schwestern hatten nie so den Bezug zur Firma. Und bei uns Brüdern war es auch eher Zufall. Im Nachhinein haben wir gar nicht viel von der Firma mitbekommen. Als ich studiert habe, kam von allen Kommilitonen ein Elternteil aus der Branche. Die konnten mir nicht glauben, dass ich gar nicht so in unserem Unternehmen drin war.

Marinus Krämmel: Ich habe es auch eher so empfunden, dass daheim nicht viel über die Firma gesprochen wurde. Das hat es aber umso spannender gemacht.

Reinhold Krämmel: Die Kinder haben es nicht mitbekommen, aber bei meiner Frau und mir war die Nachfolgeregelung schon Thema. Bei keinem der fünf Kinder war das Interesse zunächst abzusehen. Und es geht ja auch um Qualifikation. Ein gut geführtes Familienunternehmen kann sich gut entwickeln, aber es kann auch schnell den Bach runtergehen. Die Chance ist zugleich Verpflichtung. Es hängen Arbeitsplätze, Mitarbeiter und deren Familien dran.

Sind Sie denn zufrieden, wie Ihre Söhne das Familienunternehmen weiterführen?

Reinhold Krämmel: Zufrieden, stolz und glücklich. Ich sage oft, erfolgreiche Unternehmerleistung stellt sich erst dann ein, wenn die Nachfolge erfolgreich vollzogen ist.

Übergabe der Krämmel Unternehmensgruppe wurde professionell begleitet

Kommen Sie noch oft ins Büro?

Reinhold Krämmel: Ich bin regelmäßig hier, aber ich gehe meinen Söhnen nicht auf den Senkel. Ich habe sehr konsequent übergeben.

Korbinian Krämmel: Das zeigt folgende Anekdote: Das Büro von Marinus hatte immer Peter Hacker, der Kompagnon unseres Vaters, der wiederum war immer in meinem jetzigen Büro. Irgendwann war die Präsenz der beiden nicht mehr allzugroß, aber es hat sich niemand zu fragen getraut, was denn mit den Büros ist. Es war unser Vater selbst, der schließlich gemeint hat, er halte nicht an seinem Büro fest. Inzwischen hat er nicht mal mehr einen Parkplatz in der Tiefgarage. Du hast sehr viel und proaktiv abgegeben. Das rechnen wir Dir hoch an.

Ein externer Berater hat die Übergabe über Jahre begleitet. Inwieweit hat die Erfahrung mit Ihrem eigenen Vater dabei eine Rolle gespielt, Herr Krämmel?

Reinhold Krämmel: Eine große, auch wenn die Ausgangslage anders war. Ich war lange nicht motiviert, die Unternehmensnachfolge anzutreten. Mein Vater war 40 Jahre älter als ich und hatte einen gleichberechtigten Partner. Sie konnten nicht ohne, aber auch nicht hundertprozentig miteinander. Das hat meinen Vater immens belastet. Er hat immer gesagt: „Bua, werd kein Baumensch. Da gibt es nur Ärger.“ Ich habe das unreflektiert übernommen. Dass eine Firma als Aufgabe eine Chance ist, habe ich erst spät begriffen.

Mussten Sie einsteigen?

Reinhold Krämmel: Nein. Ich habe lange rumgesandelt und war orientierungslos. Irgendwann bin ich doch Bauingenieur geworden, und dann musste es schnell gehen. Mein Vater war 68. Die diffuse Nachfolgesituation hat zur Realteilung geführt. In dem neuen Unternehmen war ich alleine und konnte frei entscheiden. Als mein Vater 72 war, ist meine Mutter verstorben. Das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Da habe ich ihn reaktiviert, ihm Verantwortung und Aufgabe in der jungen, realgeteilten Firma gegeben. Das war teilweise schwierig. Er hat sich in hohem Maße mit der jungen Firma Krämmel identifiziert und ist richtig aufgeblüht. Aber es hat ihn auch daran gehindert, loszulassen.

Unternehmer in Familienhand: Vater Vorbild in vielen Bereichen

Eine Frage an die Söhne: Gibt es etwas, das Sie sich von Ihrem Vater abgeschaut haben?

Korbinian Krämmel: Ganz viel. Diese Stärke und Größe loszulassen, dem anderen zu vertrauen und diesen Rückhalt zu geben. Das ist eine der größten Führungsstärken, die man haben kann. Das lebt er vor und hat es uns erleben lassen. Das erfordert viel Größe. Das finde ich am herausragendsten.

Marinus Krämmel: Das kann ich bestätigen. Dazu seine Großzügigkeit anderen Menschen gegenüber. Das Visionäre. Ideen umzusetzen und dahinterzubleiben, auch wenn es Rückschläge gibt.

Was ist der größte Unterschied zwischen der Firma Krämmel in der Zeit unter Reinhold Krämmel und heute?

Korbinian Krämmel: Für uns als übernehmende Generation bestand die Herausforderung, zu überzeugen, dass wir nicht alles so weitermachen und es Veränderung braucht. Das Unternehmen Krämmel hat viele langjährige, kompetente und erfahrene Mitarbeiter, die die Führung von unserem Vater und Herrn Hacker kennen.

Was haben Sie verändert?

Korbinian Krämmel: Keine grundlegenden Dinge. Es war eine Weiterentwicklung.

Reinhold Krämmel: Ich denke, wir sind heute breiter aufgestellt. Unsere Wurzeln sind der Rohbau. Diese Kernkompetenz ist heute noch vorhanden, aber außenrum hat sich eine sehr komplexe Unternehmertätigkeit entwickelt. Manches habe ich noch in die Wege geleitet, zum Beispiel im Bereich sozialer Wohnraum und nachhaltiges Bauen. Aber unter Korbinian wurde es strategisch umgesetzt.

Wie ist die Zusammenarbeit unter Ihnen als Brüder und Geschäftspartner?

Marinus Krämmel: Wir sind in einem engen Austausch. Unsere Büros liegen direkt nebeneinander, und wir sprechen oft miteinander. Wir machen das alles gemeinsam. Zusammen sind wir potenziert so stark wie alleine. Mit Seraphin wird es sich erneut potenzieren.

Korbinian Krämmel: Der Charme in der Konstellation ist, dass wir zu hundert Prozent transparent und offen alle Fragen klären können. Es geht schon ans Eingemachte. Wenn man das nur mit sich alleine ausmachen müsste, würde etwas auf der Strecke bleiben. Im Austausch finden sich immer wieder neue Aspekte.

Marinus Krämmel: Der Vorteil der Zusammenarbeit unter Brüdern ist, dass da dieses Urvertrauen herrscht. Als Kompagnons in Unternehmen vertraut man sich in gewissem Maße auch. Aber dieses Urvertrauen aus der Kindheit ist sehr wertvoll und hat eine hohe Tragkraft. Reinhold Krämmel: Das ist der gelebte familiäre Zusammenhalt. Das ist eurer Mutter zu verdanken.

Korbinian Krämmel: Ja. Sie ist Anlaufstelle und Stütze.

Brüder ergänzen sich im Familienunternehmen

Was kann Ihr Bruder, was Sie nicht können?

Korbinian Krämmel: (lacht) Das musst du jetzt sagen.

Reinhold Krämmel: Das ist beim Vorstellungsgespräch die berühmte Frage nach den Schwächen.

Jetzt müssen die Chefs sie mal selbst beantworten.

Marinus Krämmel: Ich bin etwas emotionaler als Korbinian. Reinhold Krämmel: Ihr seid beide empathisch, aber Marinus kann es besser zeigen.

Korbinian Krämmel: Ich bin rationaler. Es ist Marinus’ Stärke, persönlicher auf die Mitarbeiter zuzugehen. Da hat er das Unternehmen in den knapp zwei Jahren, die er jetzt da ist, eine Ecke weitergebracht. Unsere Persönlichkeitsprofile ergänzen sich gut.

Und was wünschen Sie sich für die nächsten 75 Jahre?

Reinhold Krämmel: Dass die Generation Korbinian, Marinus und Seraphin die Zusammenarbeit klug und geschickt aufrecht erhält. Wenn die drei an einem Strang und in die gleiche Richtung ziehen, dann sind sie als Führungsteam unschlagbar. Es werden Krisen kommen, aber sie werden sie meistern können. Und sie müssen ihre Nachfolge früh genug regeln.

Korbinian Krämmel: Dass wir zusammen immer den richtigen Weg finden und uns weiterhin mögen.

Marinus Krämmel: In Gegenwart und naher Zukunft, dass wir das Unternehmen optimieren, ihm unseren Stempel aufdrücken und unsere Kraft voll einsetzen. Und ich fände es schon toll, wenn wir in 50 Jahren in der Rolle unseres Vaters sind und sagen können: Die Übergabe an die vierte Generation hat toll geklappt.

75 Jahre Krämmel Unternehmensgruppe Gustav Alfred Sachers und Josef Krämmel gründen 1947 die Baufirma Sachers & Krämmel. In den Jahren nach dem Krieg beteiligt sich das Unternehmen am Aufbau der heutigen Stadt Geretsried. So entstehen etwa die ehemaligen Wohn- und Geschäftshäuser am Karl-Lederer-Platz, die die Familie jüngst durch das siebengeschossige PulsG-Gebäude ersetzt hat. 1966 bekommt das Unternehmen Zuwachs durch ein Transportbetonwerk, die heutige ITB Isar-Transportbeton GmbH in Königsdorf-Wiesen. Mit Reinhold Krämmel rückt 1976 die nächste Generation in die Firma Sachers & Krämmel nach. Zwei Jahre darauf wird Peter Hacker dort Bauleiter. Er übernimmt 1992 die Geschäftsführung von der Krämmel Bauunternehmung. Sie entsteht 1979 nach der Realteilung von Sachers & Krämmel.

Die Krämmel Bauunternehmung wächst um weitere Geschäftsfelder. 2000 verlegt die Firma ihren Sitz von

Geretsried in einen Neubau im Wolfratshauser Gewerbegebiet. Der Krämmel-Bauhof bleibt wie gehabt in Geretsried. Reinhold Krämmels Sohn Korbinian tritt 2011 ins Familienunternehmen ein, fünf Jahre später wird er alleiniger Geschäftsführer. Reinhold Krämmel und Peter Hacker ziehen sich aus der Geschäftsführung zurück. Marinus Krämmel gehört der Unternehmensgruppe seit 2021 an. Der jüngste Bruder Seraphin ist bereits Gesellschafter und will in einigen Jahren einsteigen.

