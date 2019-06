Nach jahrelangem Streit zwischen Bahn und Stadt: Zaun an Gleisen steht

Die Kommune hat auf dem Grundstück der Deutschen Bahn am Mühlpointweg entlang der Gleise einen Zaun errichten lassen.

Einfriedung kostet zirka 9000 Euro

von Carl-Christian Eick schließen

Mehr Sicherheit: Endlich steht in Wolfratshausen am Mühlpointweg an den frei zugänglichen Gleisen ein Zaun. Doch sein Ende ist bereits besiegelt.