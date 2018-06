Wolfratshauser verliert Kontrolle: Auto landet auf Industriegleis

Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen ein Wolfratshauser. Er war von der B11 abgekommen und ist auf einem Industriegleis gelandet.

Geretsried – Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen ein Wolfratshauser. Der 70-Jährige war laut Polizei „aus Unachtsamkeit“ mit seinem Honda auf Höhe Buchberg von der B11 abgekommen. Der Pkw rollte übers Bankett und blieb auf dem Industriegleis stehen. Der Senior kam mit dem Schrecken davon, am Industriegleis entstand kein Schaden. Sehr teuer wird dagegen mutmaßlich die Reparatur des Honda. Unter anderem wurde die Vorderachse des Wagens schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ein Abschleppunternehmen musste den Pkw bergen. cce

