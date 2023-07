Fahrrad

Von Peter Herrmann schließen

Zwischen Gelting und Gelting liegen über 1100 Kilometer: Manuela Zäh legte sie auf dem E-Bike zurück. Kaputte Motoren, Erschöpfung und Sturm inklusive.

Gelting/Gelting – Vor vier Jahren kaufte sie sich ein E-Bike und erkundete damit die Umgebung ihres Heimatorts. Mit dem Beginn ihrer Rente im Juni hatte Manuela Zäh noch mehr Zeit für ihr Hobby. „Ich wollte was ganz Besonderes machen und habe mich entschlossen, nach Gelting an der Ostsee zu fahren“, verrät Zäh beim Besuch unserer Zeitung. Der Kontakt zu der gleichnamigen Gemeinde in Schleswig-Holstein kam über die beiden Freiwilligen Feuerwehren zustande, die sich schon des Öfteren gegenseitig besucht hatten.

„Wollte was Besonderes machen“: Mit dem E-Bike fährt Manuela Zäh von Oberbayern an die Ostsee

Am 14. Juni brach die Geltingerin mit drei Freundinnen zunächst nach Nürnberg auf und legte die restliche Strecke dann allein zurück. „Ich hatte mir pro Tag ein Pensum von 70 bis 130 Kilometern vorgenommen“, berichtet Zäh. Dabei sei die Suche nach preiswerten Übernachtungsmöglichkeiten nicht immer einfach gewesen. „Im Thüringer Wald habe ich mich ziemlich verfahren. Ich landete auf abgelegenen Schotterstraßen und habe keine Menschenseele getroffen“, erzählt die Hobbyradlerin. Zudem mangelte es an Ladestationen für den Akku. Als sich kurz vor dem Erreichen der Stadt Alsleben an der Saale in Sachsen-Anhalt ein starker Sturm ankündigte, erreichte sie in letzter Minute eine sichere Bleibe. „Auf den Schreck habe ich mir erst mal ein Bier und einen Schnaps genehmigt“, blickt die Rentnerin zurück.

Zwischen Gelting und Gelting liegen über 1100 Kilometer

Doch es sollte noch komplizierter und nervenaufreibender werden: In Bernburg versagte der Motor ihres E-Bikes. „Ich war zuerst am Boden zerstört, weil ich dachte, dass meine Tour zu Ende ist“, gesteht Zäh. Aufgeben war für die Geltingerin jedoch keine Option. Sie lieh sich ein E-Bike, dessen Reifen nach einiger Zeit jedoch so stark am Schutzblech quietschten, dass sie das Gefährt erneut austauschen musste.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Zwei Wochen nach ihrem Aufbruch erreichte Zäh über einige Umwege erschöpft, aber überglücklich schließlich ihr Ziel. 1166 Kilometer hatte die Freizeitradlerin auf ihrem Drahtesel zurückgelegt. Mit ihrer Freundin, die mit dem Auto aus Wolfratshausen gekommen war, blieb sie einige Zeit in der Geltinger Bucht. Ausflüge zu den Naturschutzgebieten entlang der Schlei – ein Meeresarm der Ostsee – und nach Sylt verschönerten den Aufenthalt der beiden Frauen.

Zur Rückkehr gabs ein Grillfest: Geltingerin radelt an die Ostsee

Bei der Rückkehr ins bayerische Gelting bereiteten ihr Familienmitglieder und Freunde mit einer Überraschungsgrillparty einen herzlichen Empfang. „Ich liebe Gelting und lebe sehr gerne hier“, betont die gebürtige Wolfratshauserin. Eine so lange Tour würde sie jedoch nicht mehr auf eigene Faust unternehmen. „Das nächste Mal nur mit Freunden und in Gesellschaft“, stellt sie klar.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.