Würdigung für Ungarndeutschen: Platz in Geretsried wird neu benannt

Ein Denkmal für Dr. Jakob Bleyer steht schon am Maiglöckchenweg. Jetzt wird auch der Parkplatz hinter dem Stein nach ihm benannt. © sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Areal am Maiglöckchenweg wird zum Dr.-Jakob-Bleyer-Platz. Ein Denkmal erinnert dort bereits an den bedeutenden Ungarndeutschen.

Geretsried – Die ganze Siedlung ist schon nach ihm benannt. Künftig trägt auch der Parkplatz an der Ecke Maiglöckchenweg/Tulpenstraße den Namen von Dr. Jakob Bleyer (1874 bis 1933): Die südostdeutsche Landsmannschaft hat das beantragt. Der Bau- und Umweltausschuss war einstimmig dafür.

Das Areal ist nicht zufällig gewählt: Nach Bleyer wurde im Jahr 1956 hochoffiziell die Siedlung der Donauschwaben in Gartenberg benannt. Auf dem künftigen Dr.-Jakob-Bleyer-Platz richtet die Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn ihr jährliches Siedlungsfest aus. Dort steht bereits ein Denkmal für die „wohl bedeutendste Persönlichkeit des ungarländischen Deutschtums nach dem Ersten Weltkrieg“, wie dem Antrag zu entnehmen ist. Daneben steht eine Infotafel, die das Wirken Bleyers umschreibt. Er lehrte Germanistik an der Universität Budapest und war Minister für nationale Minderheiten in Ungarn. „Bleyer widmete seine ganze Kraft der Verwirklichung des Minderheitsschutzes der Deutschen in Ungarn“, steht auf der Infotafel.

Zwei Maßnahmen beantragte die Landsmannschaft: Der Platz soll nach Bleyer benannt werden, außerdem sollen Wegweiser auf den neu benannten Platz hinweisen. Laut Bürgermeister Michael Müller alles in allem ein „unproblematischer“ Wunsch. Durch die Umbenennung muss keine einzige Postadresse geändert werden. Auch das Anbringen von Hinweistafeln sei einfach möglich. Zwei Stück sollen es werden: Einstimmig beschloss der Ausschuss einen sogenannten „touristischen Hinweis“, ein pfeilförmiges Schild, von der Böhmerwaldstraße kommend anzubringen. Konkret an den Kreuzungen der Böhmerwald- mit der Lilienstraße sowie der Lilien- mit der Tulpenstraße.

Eine formelle Unsicherheit gab es dennoch: Offiziell soll das Areal Dr.-Jakob-Bleyer-Platz heißen. Die Straßenverkehrsordnung erlaubt jedoch nur maximal 20 Zeichen auf dem „Verkehrszeichen 386.1“. Müller warb für eine pragmatische Lösung: „Wenn der Titel drauf passt, kommt er auf das Schild mit drauf.“ Und wenn nicht, dann eben nicht.

