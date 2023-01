Familientreff Wuselvilla sucht Verstärkung

Vorstand erneuert sich

Von Susanne Weiß schließen

Das Vorstandsteam des Familientreffs Wuselvilla braucht ehrenamtliche Unterstützung. Jeder kann sich nach seinen Stärken einbringen.

Geretsried – Bei einer Tasse Kaffee andere Mütter, Väter, Omas oder Opas kennenlernen, während die Kinder miteinander spielen: Das und viel mehr bietet die Wuselvilla an der Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried. 32 Jahre lang war der Familientreff als „Mütterzentrum“ bekannt. Seit einem Jahr zeigt der neue Name deutlich, dass alle Besucherinnen und Besucher mit Babys, Kleinkindern, Vorschul- und Grundschulkindern willkommen sind. Damit es in den Räumen weiter wuseln kann, suchen die Ehrenamtlichen dringend neue engagierte Vorstandsmitglieder.

Geretsried: Vorstand des Familientreffs Wuselvilla sucht Verstärkung

Im März vergangenen Jahres übernahm Kerstin Menk den Vorsitz von Andrea Schimpf, die den Verein nach 15 Jahren in jüngere Hände legen wollte. Nach den schwierigen Bedingungen durch die Corona-Pandemie brachte sie gemeinsam mit Katrin Michel, Marlene Mauss, Betül Cakir-Möckl und Alexandra Spiel neue Angebote auf den Weg. Da Menk noch einmal Nachwuchs erwartet, wird sie bei der Mitgliederversammlung mit Neuwahl im Januar den Vorsitz zur Verfügung stellen. Zwei weitere Frauen aus dem Vorstandsteam wollen kürzertreten.

+ Seit März im Vorstandsteam: Die Vorsitzende Kerstin Menk (Mi.) mit Katrin Michel (li.) und Marlene Mauss. Auf dem Foto fehlen Betül Cakir-Möckl und Alexandra Spiel. Bei den Neuwahlen wollen drei kürzertreten. © Matthias Wupper

„Wir wollten unbedingt, dass es weitergeht“, erklärt Katrin Michel. Damals sei schon klar gewesen, dass manche nicht lange im Vorstand bleiben können. „Es ist ein Problem der Zeit“, sagt das Vorstandsmitglied. Mit kleinen Kindern seien Mütter und Väter durch die Betreuung eingebunden. Wenn der Nachwuchs älter ist, würde es gehen, ein Ehrenamt zu übernehmen. „Aber dann müssen alle wieder arbeiten“, schildert Michel das Problem. Die Hoffnung des Wuselvilla-Teams ist, dass sich immer wieder neue Unterstützerinnen und Unterstützer finden. „Wir würden uns freuen, wenn jemand Zeit und Lust hat, Aufgaben zu übernehmen.“

Vorstandsposten im Familientreff Wuselvilla werden neu besetzt

Im Verein mit 216 Mitgliedern unterstützt jeder jeden. „Wir lassen niemanden im Stich“, betont Michel. Damit wolle sie etwaige Ängste nehmen, sich durch ein Amt zu verpflichten. Jeder könne sich nach seinen Stärken einbringen. Deswegen sitze niemand im Vorstand auf seinem Posten. „Wir können alles neu verteilen“, erklärt sie.

Ein guter Einstieg in die Wuselvilla ist der Kaffeedienst. Das ist der offene Treff jeden Montag- und Mittwochnachmittag sowie Dienstag- und Donnerstagvormittag. „Da muss immer jemand aufsperren und Kaffee kochen“, sagt Michel. Für Veranstaltungen wie den Laternenumzug oder Nikolausbesuch sucht der Verein jeweils gezielt Helfer.

Viele Angebote für Familien in der Wuselvilla

Im Vorstand selbst fallen viele verschiedene Aufgabenbereiche an: Die Kaffeedienste koordinieren, als Vorsitzende oder Vorsitzender den Verein in städtischen Gremien repräsentieren, Anmeldungen für die Vorkindergartengruppe aufnehmen, Fördergelder beantragen, Öffentlichkeitsarbeit, das Programm und Flyer erstellen sowie die Mitgliederverwaltung. Auch Renovierungsarbeiten sind immer wieder zu erledigen. „Für die Finanzen haben wir wahrscheinlich jemanden“, kündigt Michel an. Wer etwas im Verein übernehmen möchte, kann sich per E-Mail (wuselvilla@outlook.de) melden oder die Vorstandsmitglieder persönlich ansprechen.

In der Wuselvilla gibt es mehrere Spielgruppen, die die Initiatorinnen und Initiatoren selbst organisieren. Auch der Väterabend hat sich verselbstständigt. „Das ist toll“, freut sich Michel. Der offene Treff sei für den Verein am wichtigsten. „Die Anlaufstelle hilft vielen.“ Auch der Familienbrunch als neues Angebot wurde gut angenommen. Nach der Pandemie lebten die Bastelnachmittage wieder auf, und es gab Aktionen wie den Vorlesenachmittag. „Das war immer gut besucht“, berichtet das Vorstandsmitglied. Wie viele Einzelevents im gerade angebrochenen Jahr stattfinden können, hängt davon ab, ob sich tatkräftige Vorstandsmitglieder finden. Die Wuselvilla steht allen Familien offen.

Info

Die Mitgliederversammlung mit Neuwahl findet am Montag, 23. Januar, ab 20 Uhr im Familientreff statt.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.