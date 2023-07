Zahl der Förderschüler steigt - Franz-Marc-Schule braucht mehr Platz

Von: Elena Royer

Rundgang: René Beysel (li.), Leiter des Hauptamts in Bad Tölz, führte die Mitglieder des Schul- und Bauausschusses durch die Franz-Marc-Schule. Sie wird derzeit saniert. © sh

Die Sanierung läuft. Von den Fortschritten an der Franz-Marc-Schule durften sich die Mitglieder des Schul- und Bauausschuss des Kreistags überzeugen

Geretsried – Die Sanierung der Franz-Marc-Schule am Robert-Schumann-Weg ist weit fortgeschritten. Bei einem Rundgang durch die Förderschule hatten die Räte des Schul- und Bauausschusses des Kreistags vor ihrer Sitzung am Montag die Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu besichtigen.

Sanierung geht weiter: Franz-Marc-Schule benötigt weiter Interimsgebäude

Zuerst ging es in das Lehrerzimmer im ersten Stock. „Durch die Teilaufstockung ist das Ergebnis einem Neubau ebenbürtig“, befand Hauptamtsleiter René Beysel, der die Räte durch das Gebäude führte. Ein großes Bücherregal, viele Sitzgelegenheiten und eine Teeküche machen den Raum gemütlich. Die Schulküche ist schon fertig. In Rot, Gelb und Orange sind die Arbeitsflächen mit Herd und Spülbecken gehalten. An großen Tafeln können Rezepte aufgeschrieben werden. „Das ist das Herzstück, hier wird viel Kompetenz erworben“, sagte Beysel.

Geheizt wird im Schulhaus mit Pellets. Zumindest derzeit. „Die Heizung läuft seit Frühjahr“, berichtete Beysel. „Wir wollten die Investitionskosten möglichst niedrig halten und dabei möglichst ökologisch sein.“ Sobald es einen Fernwärmeanschluss für die Schule gibt, werde aber umgestellt.

Unterricht im Container: Hier waren Asylbewerber untergebracht

Danach ging es zum Interimsgebäude neben dem Parkplatz, in dem sich Unterrichtsräume befinden. Zuvor waren in dem Gebäude, das aus mehreren Containern besteht, Asylbewerber untergebracht. Als die Zahlen wieder sanken, wurde es als Ausweichquartier für die Schule genutzt. „Das Interimsgebäude hat keinen abwertenden Charakter verdient“, befand Beysel, als er die lichtdurchfluteten Räume zeigte.

Auch die Turnhalle nahmen die Räte ins Visier. „Die ist aus heutiger Sicht energetisch eine Katastrophe“, so Beysel. Obwohl das Gebäude dem Hauptamtsleiter zufolge „gehegt und gepflegt“ worden sei, solle nun trotzdem die Generalsanierung darüber laufen. „Die Einfachturnhalle ist der Schule in der Größe angemessen. Das Nebenraumprogramm werden wir etwas modifizieren, um Flächen für die Lüftungsanlage zu schaffen.“

Zahl der Förderschüler steigt - Franz-Marc-Schule braucht mehr Platz

Um Interimsgebäude und Turnhalle ging es auch in der anschließenden Sitzung. Beim Containergebäude stellte sich die Frage nach der Nachnutzung. Anhand einer Tabelle zeigte Beysel auf, dass die Zahl der Förderschüler in den kommenden Jahren steigen werde. Deshalb ist mehr Fläche nötig. Die soll geschaffen werden, indem die Schule einen Teil des Interimsgebäudes auch nach den Umbaumaßnahmen nutzt. Die Räte beschlossen einstimmig, dass ein Drittel des Interimsgebäudes der Schule zur Verfügung gestellt wird und zwei Drittel des Gebäudes zukünftig vom Landratsamt als Außenstelle des Jugendamts genutzt werden. Die Kosten für Umbau und bauliche Aufwertung des Interimsgebäudes als Verwaltungs- und Schulgebäude belaufen sich auf gut 1,4 Millionen Euro. Diese seien notwendig, damit das Gebäude auch längerfristig genutzt werden kann, 20 bis 25 Jahre, wie Beysel sagt

Ebenfalls einstimmig waren die Räte dafür, die Sanierung der Turnhalle voranzutreiben. Für die Sanierung, die insgesamt 4,2 Millionen Euro kosten soll, sollen im kommenden Jahr aber nur die Planungskosten angesetzt werden. Die übrigen Kosten werden vorbehaltlich der Beschlüsse zur Haushalts- und Finanzplanung in die Jahre 2025 und 2026 eingestellt.