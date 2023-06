Zahlreiche Attraktionen beim SV Gelting und der Wilden Rose

Eine Attraktion des inklusiven Spielefests der Pfadfinderorganisation Wilde Rose in Stein waren Vorführungen des Hundesportvereins Königsdorf. © Hans Lippert

Der Sommer ist die Zeit der Sport- und Spielefeste. Gleich zwei davon fanden jetzt in Geretsried statt: beim SV Gelting und der Weiße Rose.

Gelting/Geretsried – Seit 1989 veranstaltet der Sportverein Gelting sein Spielfest für die ganze Familie. Der Vorsitzende Josef Saller führte es damals ein und organisierte es auch dieses Mal nach zwei Jahren Pause während der Pandemie wieder. Das Fest auf dem Sportplatz ist eine Mischung aus Geschicklichkeitsspielen, Spaß und Sport.

Während die Kleinsten sich auf der Hüpfburg amüsierten, konnten die etwas Größeren zum Beispiel Maßkrüge auf einer schmalen Holzbahn so weit wie möglich schieben. Sie konnten sich im Sägen üben oder einen Hindernisparcours durchlaufen. Gleichzeitig nutzten die Sparten des SV Gelting die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Tennis, Tischtennis und Badminton waren vertreten. Interessierte konnten sogar das Bogenschießen ausprobieren.

Trainer Richard Bartscht zeigte Alt und Jung, wie man den Bogen spannt und wieder loslässt. Rund 90 Mitglieder zählt die Abteilung derzeit, darunter 30 Kinder und Jugendliche und auch einige erfolgreiche Turnierteilnehmer. Das Anfangsalter liegt Bartscht zufolge bei etwa acht Jahren; Bogen werden zu Beginn vom Verein zur Verfügung gestellt.

Fußballsparte wünscht sich Nachwuchs

Wie Klubchef Josef Saller sagt, ist das Bogenschießen ebenso wie das Eltern-Kind-Turnen aktuell sehr gefragt. In der Fußballsparte dagegen würde er sich etwas mehr Nachwuchs wünschen. Dringend gesucht würden zudem Übungsleiter. Durch die Pandemie habe man zum Glück keine Mitglieder verloren, im vergangenen Jahr seien sogar 100 neue dazugekommen.

Noch keine so lange Tradition hat das inklusive Spielefest der Pfadfinderorganisation Wilde Rose in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring (KJR) auf dem Gelände des Jugendgästehauses an der B11. Natalia Merkel lud dazu zum vierten Mal Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund sowie alle Steiner Bürger ein. Letztere konnten zu Fuß durch den Wald zu dem herrlich gelegenen Grundstück laufen.

Esel vom Geretsrieder Donibauer

An Attraktionen mangelte es nicht: Gefragt war das Reiten auf den beiden braven Ponys von „Call a Pony“ aus Gelting und das Schminken der ebenso braven Esel Fernando und Brownie. Die Besucher hinterließen bunte Handabdrücke auf dem Fell der Tiere, die sich abends natürlich wieder abwaschen ließen. Claudia Mückstein hatte die Esel vom Geretsrieder Donibauer ganz in der Nähe mitgebracht.

Beim Sportfest des SV Gelting konnten sich die Besucher auch beim Bogenschießen versuchen, © Hans Lippert

Es gab Vorführungen der Hundesportfreunde Königsdorf und der Cheerleader der Mittelschule. Sofia Kodeda von der Musikschule verzauberte die Zuhörer auf der kleinen Bühne mit ihrem Gesang. Das inklusive Theaterstück „Kennst Du mich wirklich?“, aufgeführt von der Komischen Gesellschaft Bad Tölz, fand großen Anklang. Renato Wittstadt, Jugendleiter des Schachclubs Wolfratshausen, brachte Kindern und Jugendlichen das Spiel der Könige näher. Irina Pfafenrod klebte Glitzer-Tattoos auf Arme und Beine und zu Essen gab es unter anderem osteuropäische Spezialitäten.

„Wir freuen uns, dass das Fest immer bekannter wird“, sagte Natalia Merkel. Sie leitet seit zwei Jahren das Projekt „Wilde Rose Inclusion“, das die Aktion Mensch für insgesamt drei Jahre unterstützt. Im Jahr 2017 wurden das „Pfadiheim“ und der Außenbereich in einer sozialen Gemeinschaftsarbeit mit alternativen Landschaftsgärtnern barrierefrei umgestaltet. Davon profitierten nun auch die zahlreichen Besucher mit einem Handicap, die den Nachmittag mit Spiel, Sport, Kultur und Kulinarik sichtlich genossen.

